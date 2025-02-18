В Украине после проверки решений МСЭК отменили инвалидность почти 300 чиновникам

Министерство здравоохранения совместно с правоохранителями проверяют решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов.

В рамках соответствующих проверок пока инвалидность отменили почти 300 чиновникам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Что известно об отмене решений МСЭК

По данным ведомства, для проверки сформирован перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов. По словам, министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, специалисты уже проработали 1359 дел должностных лиц.

Он рассказал, что по состоянию на сегодня 281 принятое ранее решение комиссий отменили. Согласно обнародованной информации, также в 232 случаях изменили группу инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызваны на осмотр.

Перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Проверки продолжаются. Наша цель – чтобы поддержку получали только те, кто действительно в ней нуждается. Это вопрос не только права, но и социальной справедливости,

– подчеркнул министр.

Справка. С 1 января 2025 года в Украине медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратили свою деятельность, а их функции переняли экспертные команды по оценке функционального состояния человека.

Напомним, еще недавно в ГБР сообщали, что после проверок более 200 сотрудников государственных учреждений лишили инвалидности. Речь шла о работниках таможни, налоговой и прокуратуры. Убытки составляют около 100 – 200 тысяч гривен.