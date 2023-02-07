Прямое вторжение или мягкая сила: какой будет политика Китая по отношению к Тайваню

В ЦРУ заявили, что президент Китая отдал приказ своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань в 2027 году. Однако это не означает, что война между США и Китаем неизбежна.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что нельзя недооценивать угрозу Китая.

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Также в Вашингтоне провели моделирование возможных боевых действий США против Китая в случае вторжения последнего на Тайвань. По словам Шейтельмана, это слишком далекий прогноз.

"К тому времени еще сколько всего произойдет, что картина может полностью измениться", – отметил политтехнолог.

Он добавил, что, безусловно, американское политическое руководство учитывает подобный военный прогноз. Однако это не воспринимают как неотвратимый сценарий.

"Китай забирает себе Тайвань без всякой войны"

Шейтельман отметил, что Пекин действительно заинтересован распространить свою власть на Тайвань. Однако, как считает политтехнолог, Китай может обойтись и без прямого вторжения.

Китай постепенно и так забирает себе Тайвань, без всякой войны. Он делает это таким же способом, каким Россия когда-то пыталась влиять на Украину,

– сказал Шейтельман.

Он напомнил, что до 2014 года многие украинские студенты учились в российских вузах. А государство-агрессор даже открывало отдельные программы, чтобы привлечь к обучению украинскую молодежь. Так же многие ученые из Тайваня бывали в Китае, также там учатся тайваньские студенты.

"Китай применяет на Тайване мягкую силу. Думаю, что они и дальше будут втягивать Тайвань в свою орбиту такой мягкой силой", – отметил Шейтельман.

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"Китай – отдельная цивилизация"

В последнее время отношения между Вашингтоном и Пекином стали гораздо более напряженными. Шейтельман предположил, что Китай, в случае чего, не остановит страх разрыва отношений со США.

Для России отношения со США – это фактически отношения с цивилизованным миром. А Китай – это отдельная цивилизация. Он не одинок,

– отметил политтехнолог.

По его словам, существует большое количество стран, которые находятся в зоне влияния Китая, в частности:

Индонезия,

Вьетнам,

половина Африки.

Шейтельман отметил, что эти страны вместе с Китаем – отдельный мир. Поэтому не надо считать, что, поссорившись с США, Пекин многое потеряет.

Зачем Китай увеличивает свою армию

Однако, как отметил политтехнолог, Пекин пока не настроен воевать с Соединенными Штатами.

К счастью, идеология Китая строится на торговле, а не на войне. Китай увеличивает свою армию, однако пока он не вступил в прямую гонку вооружений со США,

– сказал Шейтельман.

Он отметил, что, например, у Китая есть 3 авианосца. А у Соединенных Штатов – 10 авианосных флотов. Однако Пекин не пытается обогнать Вашингтон по числу вооружений.

"Китай лишь стремится довести свою армию до масштабов своей экономики, но не больше", – подчеркнул Шейтельман.

Угроза вторжения Китая на Тайвань: коротко