Решится ли Путин напасть на Литву: эксклюзивный стрим с европарламентарием Ауштрявичюсом

29 июня 2022 , 18:35
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На ютубе 24 канала 29 июня в 18.45 состоится стрим, во время которого наша ведущая Екатерина Соляр обсудит важные вопросы с депутатом Европарламента от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом.

Главной темой разговора станет вопрос – решится ли кремлевский диктатор Владимир Путин начать войну с Литвой. Или все закончит только угрозами?

Внимание НАТО заявило Зеленскому, что Россию необходимо победить военным путем, – премьер Бельгии.

А также встанет вопрос, как реагировать НАТО, уже признавшее страну-агрессора врагом номер один.

Внимание! Трансляция интервью Екатерины Соляр с Пятрасом Ауштрявичюсом на ютубе 24-го канала стартует 29 июня в 18:45. Просмотреть стрим можно по ссылке. Не упустите!

Стрим Соляр и Ауштрявичюса: смотрите видео

Кремль начал угрожать Литве

Из-за того, что страна запретила транзит российских подсанкционных товаров в Калининград.

В России сразу же началась истерика. В Кремле требуют немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожали "принятием мер" и "развязанными руками".

Ранее Ауштрявичюс сказал 24 каналу, что этими угрозами Россия хочет, чтобы Евросоюз нажал на Литву.

НАТО признал Россию главным врагом

  • Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Североатлантического союза. Об этом говорится в выводах новой стратегической концепции, принятой лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде.
  • "Лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Это показывает, что Россия является наиболее значимой и прямой угрозой нашей безопасности", – заявил он.
  • Также саммит НАТО решил увеличить в 7,5 раза численность сил быстрого реагирования, то есть количество военных, которые должны оказать сопротивление в случае нападения России. Их численность вырастет с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.

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Автор: Аліна Оліховська