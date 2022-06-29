Решится ли Путин напасть на Литву: эксклюзивный стрим с европарламентарием Ауштрявичюсом
На ютубе 24 канала 29 июня в 18.45 состоится стрим, во время которого наша ведущая Екатерина Соляр обсудит важные вопросы с депутатом Европарламента от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом.
Главной темой разговора станет вопрос – решится ли кремлевский диктатор Владимир Путин начать войну с Литвой. Или все закончит только угрозами?
Внимание НАТО заявило Зеленскому, что Россию необходимо победить военным путем, – премьер Бельгии.
А также встанет вопрос, как реагировать НАТО, уже признавшее страну-агрессора врагом номер один.Внимание! Трансляция интервью Екатерины Соляр с Пятрасом Ауштрявичюсом на ютубе 24-го канала стартует 29 июня в 18:45. Просмотреть стрим можно по ссылке. Не упустите!
Стрим Соляр и Ауштрявичюса: смотрите видео
Кремль начал угрожать Литве
Из-за того, что страна запретила транзит российских подсанкционных товаров в Калининград.
В России сразу же началась истерика. В Кремле требуют немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожали "принятием мер" и "развязанными руками".
Ранее Ауштрявичюс сказал 24 каналу, что этими угрозами Россия хочет, чтобы Евросоюз нажал на Литву.
НАТО признал Россию главным врагом
- Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Североатлантического союза. Об этом говорится в выводах новой стратегической концепции, принятой лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде.
- "Лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Это показывает, что Россия является наиболее значимой и прямой угрозой нашей безопасности", – заявил он.
- Также саммит НАТО решил увеличить в 7,5 раза численность сил быстрого реагирования, то есть количество военных, которые должны оказать сопротивление в случае нападения России. Их численность вырастет с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.
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