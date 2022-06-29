Решится ли Путин напасть на Литву: эксклюзивный стрим с европарламентарием Ауштрявичюсом

На ютубе 24 канала 29 июня в 18.45 состоится стрим, во время которого наша ведущая Екатерина Соляр обсудит важные вопросы с депутатом Европарламента от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом.

Главной темой разговора станет вопрос – решится ли кремлевский диктатор Владимир Путин начать войну с Литвой. Или все закончит только угрозами?

Внимание НАТО заявило Зеленскому, что Россию необходимо победить военным путем, – премьер Бельгии.

А также встанет вопрос, как реагировать НАТО, уже признавшее страну-агрессора врагом номер один.

Стрим Соляр и Ауштрявичюса: смотрите видео

Кремль начал угрожать Литве

Трансляция интервью Екатерины Соляр с Пятрасом Ауштрявичюсом на ютубе 24-го канала стартует 29 июня в 18:45. Просмотреть стрим можно по ссылке . Не упустите!

Из-за того, что страна запретила транзит российских подсанкционных товаров в Калининград.

В России сразу же началась истерика. В Кремле требуют немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожали "принятием мер" и "развязанными руками".

Ранее Ауштрявичюс сказал 24 каналу, что этими угрозами Россия хочет, чтобы Евросоюз нажал на Литву.

НАТО признал Россию главным врагом

Лидеры стран НАТО признали Россию главной угрозой Североатлантического союза. Об этом говорится в выводах новой стратегической концепции, принятой лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде.

"Лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Это показывает, что Россия является наиболее значимой и прямой угрозой нашей безопасности", – заявил он.

Также саммит НАТО решил увеличить в 7,5 раза численность сил быстрого реагирования, то есть количество военных, которые должны оказать сопротивление в случае нападения России. Их численность вырастет с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч.

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