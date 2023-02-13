Решится вопрос о самолетах, – Пионтковский назвал ключевые события между "Рамштайнами"
Очередное заседание в формате Рамштайн состоится 14 февраля в Германии. Главной темой обсуждения станут возможности поставки авиации в Украину.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Учитывая динамику военной помощи от Запада, он убежден, что этот "Рамштайн" решит вопрос по поставкам самолетов Украине.
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Пионтковский подчеркнул, что произошло два принципиально важных события в период между восьмым и девятым "Рамштайнами".
Во-первых, "заказ" генерала Валерия Залужного, о котором он говорил в интервью, уже перевыполнен, сообщил оппозиционер. Каждый день поступает информация о новых поставках оружия и техники. Украине передают современные танки, а в европейских странах проходят обучение украинские танкисты.
Во-вторых, радиус огневого воздействия Himars увеличился с 80 км до 160 после получения новых ракет. Российские оккупанты вынуждены свои штабы и склады отодвигать на дальнюю дистанцию.
Получит ли Украина самолеты
Пионтковский уверен, что готовность к передаче авиации Украине в Европе есть, об этом, в частности, говорилось во время визита Владимира Зеленского в Лондон. Там произошло и продолжение разговоров о ракетах Storm Shadow.
Оппозиционер предположил, что британцы готовы передать эти ракеты Украине вопрос только в том, на каких самолетах они будут использоваться.
Я считаю, что вектор задан и завтра будет объявлена рабочая раскладка по самолетам: какие самолеты и сколько,
– добавил оппозиционер.
Пионтковский о передаче авиации Украине: смотреть видео
Прогнозы по предстоящему "Рамштайну"
- Алексей Резников озвучил главные темы "Рамштайна". Будет говорить о защите украинского неба путем привлечения авиационной платформы, обучение украинских бойцов, развитие "танковой коалиции".
- Военный эксперт Андрей Харук считает, что, вероятно, на девятом "Рамштайне" объявят решение по самолетам.
- В Офисе Президента сообщили, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины может быть решен. Однако какое оружие и самолеты согласились предоставить нам партнеры пока неизвестно.