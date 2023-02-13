Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиціонер із США Андрій Піонтковський. Зважаючи на динаміку військової допомоги від Заходу, він переконаний, що цей "Рамштайн" розв'яже питання з постачанням літаків Україні.
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Піонтковський наголосив, що відбулося дві принципово важливі події в період між восьмим та дев'ятим "Рамштайнами".
По-перше, "замовлення" генерала Валерія Залужного, про яке він говорив в інтерв'ю, уже перевиконане, повідомив опозиціонер. Кожного дня надходить інформація про нове постачання зброї та техніки. Україні передають сучасні танки, а в європейських країнах проходять тренування українські танкісти.
По-друге, радіус вогневого впливу Himars збільшився з 80 кілометрів до 160 після отримання нових ракет. Російські окупанти змушені свої штаби та склади відсувати на дальшу дистанцію.
Чи отримає Україна літаки
Піонтковський впевнений, що готовність до передачі авіації Україні в Європі є, про це зокрема мовилося під час візиту Володимира Зеленського до Лондона. Там відбулося і продовження розмов про ракети Storm Shadow.
Опозиціонер припустив, що британці готові передати ці ракети Україні, питання лише в тому, на яких літаках вони будуть використовуватися.
Я вважаю, що вектор заданий і завтра буде оголошена робоча розкладка по літаках: які літаки і скільки,
– додав опозиціонер.
Піонтковський про передачу авіації Україні: дивитися відео
Прогнози щодо майбутнього "Рамштайну"
- Олексій Резніков озвучив головні теми "Рамштайну". Мовитиметься про захист українського неба шляхом залучення авіаційної платформи, навчання українських бійців, розбудова "танкової коаліції".
- Військовий експерт Андрій Харук вважає, що, ймовірно, на дев'ятому "Рамштайні" оголосять рішення щодо літаків.
- В Офісі Президента повідомили, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України може бути вирішене. Проте яку саме зброю та літаки погодились надати нам партнери поки що невідомо.