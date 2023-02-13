Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиціонер із США Андрій Піонтковський. Зважаючи на динаміку військової допомоги від Заходу, він переконаний, що цей "Рамштайн" розв'яже питання з постачанням літаків Україні.

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Піонтковський наголосив, що відбулося дві принципово важливі події в період між восьмим та дев'ятим "Рамштайнами".

По-перше, "замовлення" генерала Валерія Залужного, про яке він говорив в інтерв'ю, уже перевиконане, повідомив опозиціонер. Кожного дня надходить інформація про нове постачання зброї та техніки. Україні передають сучасні танки, а в європейських країнах проходять тренування українські танкісти.

По-друге, радіус вогневого впливу Himars збільшився з 80 кілометрів до 160 після отримання нових ракет. Російські окупанти змушені свої штаби та склади відсувати на дальшу дистанцію.

Чи отримає Україна літаки

Піонтковський впевнений, що готовність до передачі авіації Україні в Європі є, про це зокрема мовилося під час візиту Володимира Зеленського до Лондона. Там відбулося і продовження розмов про ракети Storm Shadow.

Опозиціонер припустив, що британці готові передати ці ракети Україні, питання лише в тому, на яких літаках вони будуть використовуватися.

Я вважаю, що вектор заданий і завтра буде оголошена робоча розкладка по літаках: які літаки і скільки,

– додав опозиціонер.

Піонтковський про передачу авіації Україні: дивитися відео

Прогнози щодо майбутнього "Рамштайну"