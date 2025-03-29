"На корабле последним сгорел украинский флаг": как пылал комплекс Bartolomeo в Днепре

Во время атаки на Днепр 28 марта россияне ударили по ресторанному комплексу "Бартоломео". Дорогой ресторан с кораблем на набережной был одним из символов города. Теперь от корабля остался только скелет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о пожаре ресторана "Бартоломео" в Днепре

На корабле развевался флаг Украины. Он сгорел последним. Впрочем, сейчас на остатках деревянного судна есть новый стяг.

Сгорел один из символов ресторана – корабль. На корабле последним сгорел украинский флаг. Он развевался до конца. Первое, что мы сделали после пожара, – поставили флаг с другого объекта,

– сказал генеральный менеджер комплекса.

Как сейчас выглядит ресторан "Бартоломео" в Днепре / Фото Суспільне

К счастью, никто из комплекса не пострадал. Всех гостей отвели в специальное помещение. Всего было около 50 – 70 сотрудников комплекса и около 350 посетителей. К врачам никто не обращался. Это подтвердил и Борис Филатов.

Руководство обещает не просто восстановить заведение, а сделать еще лучше. Убытки, нанесенные россиянами, пока подсчитывают.