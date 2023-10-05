В Киеве каждую ночь работает ресторан "Бохо": в МВД объяснили, почему полиция не может вмешаться

В центре Киева в комендантский час работает ресторан "Бохо". Каждую ночь там собираются толпы мужчин призывного возраста.

Ресторан "Бохо" расположен на улице Ивана Федорова, 4. Каждую ночь через боковой вход туда заходят сотни посетителей, нарушая комендантский час.

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Ресторан "Бохо" попал в скандал

Через комендантский час в Киеве действует запрет на работу любых заведений питания или магазинов ночью. Официально закладывал разрешено работать до 23:00.

"Украинская правда" Обнародовала большое расследование по поводу работы ресторана "Бохо". Лишь за одну ночь журналисты насчитали в помещении около 200 человек, среди которых многие были под выпившие. Журналист также заявил, что несколько раз обращался в полицию с требованием приехать и задокументировать работу заведения, но правоохранители отказались проводить проверку.

Тем временем после веселой ночи посетители начали выходить из заведения в 05:00. Примечательно, что гости ресторана достаточно "непростые", ведь цены для рядового украинца достаточно кусачие. К примеру, за 150 грамм салата "Цезарио" придется выложить 418 гривен, за 200 грамм овощей гриль – 218 гривен, а бутылка вина – от 1 200 гривен, хотя есть ценники даже в 35 тысяч гривен.

На следующий день столичные правоохранители вручили подозрение относительно работы "Бохо", но администратору заведения.

Глава МВД прокомментировал ситуацию

Глава МВД Игорь Клименко заявил "Украинской правде", что полицейские "однозначно не игнорируют" работу клуба, а патрули выезжают по адресу. Однако, по его словам, заставить владельцев клуба соблюдать правила не получается.

Такие заведения маскируют свою работу. По внешним признакам и не скажешь, что ресторан или клуб работает: в окнах темно, музыки нет. Пропускают клиентов скрыто, по предварительной записи,

– сказал он.

По его словам, у полицейских нет оснований вломиться внутрь, потому что на это требуется санкция суда. Клименко добавил, что единственное, что удалось, так это составить на администратора клуба "Бохо" админпротокол за нарушение правил торговли алкоголем и сейчас дело в суде. К слову, санкция статьи предусматривает от 6800 до 13600 гривен штрафа.

Сейчас по городу работают специальные патрули. Дежурят у заведений, по которым граждане неоднократно давали сигналы. Но это полумеры. Решение этого вопроса – комплексное и требует привлечения разных органов власти. Если проще: дайте правовой механизм, будем использовать,

– сказал он.

Интересно, что это не впервые упомянутый ресторан нарушает закон. Издание "Главком" пишет, что в 2020 году "Бохо" заподозрили в нарушении карантина в разгар пандемии COVID-19. В то же время суд не увидел этих нарушений и закрыл дело.