Ресторан "Хлебный" в Киеве выгнал бабушку, которая хотела погреться: у заведения другая версия событий

В Киеве разгорелся скандал вокруг ресторана "Хлебный", который якобы не пустил погреться бабушку. Владелец заведения назвал свою версию событий.

Детали инцидента описала бывшая замминистра социальной политики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева. Инста-блогерша проработала в должности замминистра всего 6 недель, после чего была уволена.

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Из чего возник скандал вокруг "Хлебного"

Сергеева рассказала, что в Киеве в одном из кафе сети "Хлебный", которое находится в Пассаже, пытались выгнать бабушку, которая просила воды и погреться.

Согласно версии событий Сергеевой, она стала свидетелем того, как в кафе вошла аккуратно одетая пожилая женщина. К ней подошла официантка и попросила освободить помещение.

Мы позвали официантку с вопросом, что просит бабушка, а та с нежеланием ответила: "Не знаю, что-то поесть",

– написала она в инстаграмме.

Инста-блогерша рассказала, что заказала бабушке чай, мягкий сэндвич и ватрушки. По ее словам, официантка принесла заказ, но снова попросила старуху покинуть заведение.

"Вот ваша еда и чай, но Вы должны уйти из заведения", – цитирует Сергеева слова работницы "Хлебного".

На вопрос, почему женщину выгоняют, официантка ответила, что так сказала администратор.

"Попросила, чтобы мне позвали администратора, будем разбираться с "правилами заведения". Администратор так и не подошла", – написала бывшая заместитель министра.

Что известно о бабушке

Анна Сергеева узнала, что женщину зовут Рохля Евгения Владимировна, ей 85 лет. Сейчас бабушка проживает в Ичне, что на Черниговщине. Имеет два высших образования.

Женщина похоронила мужа и сына, живет с собакой и котом в поврежденном доме без окон и с протекающей крышей. Воды нет, отопление тоже. Дом пострадал еще во время взрывов складов в Ичне.

У бабушки Жени нет родных. Она рассказала, что покупает кефир раз в 2 дня и на этом живет. По словам женщины, в ходе боевых действий погибли ее козы, благодаря которым она зарабатывала на хлеб.

Она несколько раз обращалась к местным властям за помощью, но реакции не дождалась. Поетому приехала искать помощи в Киев. Телефона у бабы Жени нет, однако она дала Анне Сергеевой адрес.

Какую версию событий озвучили в "Хлебном"

Совладелец сети "Хлебный" Дмитрий Заходякин прокомментировали скандал с бабушкой, прогнанно из ресторана, информирует УНИАН . По его словам, женщину "системно кормят и греют", не требуя денег.

Он рассказал, что бабушка вроде бы регулярно ходила в его заведения еще до войны и сотрудники знают ее.

Совладелец "Хлебного" рассказал о скандальном визите бабушки 2 декабря. Пожилую женщину якобы накормили и напоили чаем, доказывающим видео, снятое в ресторане.

В роликах, по словам Заходякина, показано, как к бабушке подходит официантка и спрашивает о заказе. После этого последняя отправилась готовить бутерброд и чай. А пожилая женщина тем временем подсела к гостям и начала рассказывать о своем разбомбленном доме и убитых козах.

Пока наши ребята готовят этой бабушке еду, гость – Анна, которая написала пост, подходит к официанту и просит добавить к бабушкиному заказу 3 ватрушки, за которые она заплатит,

– отметил Заходякин.

Совладелец признал, что с Анны не стоило брать деньги за хлебобулочные изделия и добавил, что официанты не разобрались в ситуации.

Заходякин отметил, что получает видео от людей, живущих в том же поселке, что и бабушка. "И оказывается, что у бабушки дом целый, и бабушку эту все там знают", – заявил он.

Какая репутация у "Хлебного"