В ВСУ отреагировали на работу ресторана "Кухмейстер" во время комендантского часа
Источник:Сухопутные войска
Один из ресторанов Киева работал во время комендантского часа, несмотря на то, что во время военного положения это запрещено. В ВСУ знали об этом и объяснили, почему так произошло.
Телеграм-каналы распространяли информацию о работе ресторана "Кухмейстер" в Киеве во время комендантского часа. В Вооруженных Силах поблагодарили граждан за бдительность.
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Объяснение от ВСУ
Ресторан, о котором говорится, расположен в столице по адресу улица Елизаветы Чевдар, 36. В ВСУ рассказали, что он действительно работал во время комендантского часа. Это связано со съемками художественного фильма.
Все необходимые разрешения на проведение мероприятия организаторами съемок были получены. Все соответствующие службы были проинформированы,
– отметили в сообщении.
Кроме этого, на входной двери заведения была размещена информация о съемках фильма во время комендантского часа.
В Украине хотят усилить ответственность за нарушение комендантского часа
- Глава МВД Игорь Клименко предложил ужесточить административное наказание за нарушение комендантского часа. Он рассказал детали уже подготовленного законопроекта.
- Законопроект касается ограничений работы учреждений и контроля за их деятельностью в те временные режимы, которые установило военное командование или военное руководство. Документ предлагает внести изменения в Административный кодекс относительно ответственности владельцев субъектов хозяйствования (ресторанов, кафе и т.п.) и физических лиц-предпринимателей за работу таких заведений в комендантский час.
- Как пояснил глава МВД, законопроект предлагает штрафовать владельцев и ФЛП за работу заведений в запрещенное время. Он подчеркнул, что речь идет именно об административном наказании. Документ предусматривает штраф в размере 34 170 гривен за первое нарушение. Если нарушения будут повторяться в течение одного года, то размер штрафа составит 340 680 гривен.