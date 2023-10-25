В ВСУ отреагировали на работу ресторана "Кухмейстер" во время комендантского часа

Один из ресторанов Киева работал во время комендантского часа, несмотря на то, что во время военного положения это запрещено. В ВСУ знали об этом и объяснили, почему так произошло.

Телеграм-каналы распространяли информацию о работе ресторана "Кухмейстер" в Киеве во время комендантского часа. В Вооруженных Силах поблагодарили граждан за бдительность.

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Объяснение от ВСУ

Ресторан, о котором говорится, расположен в столице по адресу улица Елизаветы Чевдар, 36. В ВСУ рассказали, что он действительно работал во время комендантского часа. Это связано со съемками художественного фильма.

Все необходимые разрешения на проведение мероприятия организаторами съемок были получены. Все соответствующие службы были проинформированы,

– отметили в сообщении.

Кроме этого, на входной двери заведения была размещена информация о съемках фильма во время комендантского часа.

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