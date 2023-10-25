Телеграм-канали поширювали інформацію про роботу ресторану "Кухмейстер" у Києві під час комендантської години. У Збройних Силах подякували громадянам за пильність.

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Пояснення від ЗСУ

Ресторан, про який мовиться, розташований у столиці за адресою вулиця Єлизавети Чевдар, 36. У ЗСУ розповіли, що він дійсно працював під час комендантської години. Це пов’язано зі зніманням художнього фільму.

Усі необхідні дозволи на проведення цього заходу організаторами знімання було отримано. Усі відповідні служби були проінформовані,

– зазначили в повідомленні.

Крім цього, на вхідних дверях закладу була розміщена інформація про знімання фільму під час дії комендантської години.

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