Есть "запасной" вариант: сколько человеческого потенциала имеет вражеская армия

Несмотря на многочисленные потери на войне в Украине, Владимир Путин официально не объявлял о мобилизации. Основным методом увеличения количества личного состава оккупационной армии является финансовая мотивация.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что Путин не доволен той частичной мобилизацией, которая состоялась – ее результатами и настроениями в обществе. Именно поэтому кремлевский диктатор предпочитает покупать людей за деньги.

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Российская армия

Ольга Романова отметила, что в России закончились зэки и те, кто были готовы идти на смерть за 1 – 3 миллиона рублей. Кремль нашел альтернативу – северокорейские солдаты.

Пока их можно покупать, то Путин будет это делать. Когда у него изменится настроение, тогда будет объявлена мобилизация, но пока северокорейцев ему хватает,

– сказала глава фонда "Русь сидящая".

Она предположила, что российские власти готовы увеличивать выплаты своим военным, чтобы те шли воевать на территорию Украины. Сумма денежной мотивации может достигать и 10 миллионов рублей.

Оккупантов, которые готовы умирать на чужой земле, к сожалению, еще много. Романова заметила, что в российском быту теперь появилось новое понятие – "запасной". Так говорят о себе те, кто идут воевать в Украину, ведь знают, что в семье есть еще мужчины, которые заменят их в случае смерти.

К слову, Кирилл Буданов подтвердил, что Северная Корея предоставит своих военных России для участия в войне на стороне оккупантов. Запланировано, что до ноября 2024 года состоится подготовка 11 тысяч солдат. Первые 2 600 военных КНДР будут отправлены в Курскую область.