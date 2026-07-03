Ретранслятор, который работал в Беларуси, уничтожен, – Латушко

После требований Украины в Беларуси отключили ретрансляторы, которые Россия могла использовать во время атак, однако один из них снова работал во время массированного удара. Теперь появилась информация, что этот объект уничтожен, при этом Лукашенко публично никак не отреагировал.

Белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эфире "24 Канала" сообщил , что имеются фотографии, подтверждающие уничтожение ретранслятора. По его словам, молчание Лукашенко в очередной раз показывает, насколько ограничена его самостоятельность в вопросах, непосредственно касающихся территории Беларуси.

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Лукашенко мог передать Путину требования Украины

В Кремле опровергли, что Лукашенко привез Путину какие-либо послания от Владимира Зеленского. Однако Латушко считает заявление Дмитрия Пескова неправдивым. По имеющейся у белорусской оппозиции информации, перед поездкой в Москву Лукашенко встречался с начальником ГУР Министерства обороны генералом Иващенко.

Песков говорил, что Лукашенко не передавал никаких посланий от Зеленского. И это полная ложь. Я убежден, по нашим сведениям, что на встрече с Лукашенко присутствовал начальник ГУР Министерства обороны генерал Иващенко,

– сказал Латушко.

Во время беседы белорусскому диктатору могли дать понять, что Украина способна заблокировать оккупированный Крым, уничтожить незаконно построенный Керченский мост и продолжить удары по российской нефтяной инфраструктуре. В результате Лукашенко, который сам оказался под давлением из-за действий с территории Беларуси, мог стать посредником в передаче жестких требований Кремлю.

Такая роль была невыгодна и для Москвы, ведь признание этого факта подчеркнуло бы, что Лукашенко приезжает к Путину не только со своими предложениями, но и передает позицию Украины. В то же время требования Киева касались не одного ретранслятора, а нескольких направлений сотрудничества Минска с Россией.

Первый ультиматум – ликвидировать ретрансляторы. Второй – прекратить поставки нефтепродуктов. Третий – прекратить учения на территории Беларуси. Четвертый пункт – прекратить строительство военной инфраструктуры в направлении границы с Украиной. Это логично и понятно,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Каждый из этих пунктов напрямую связан с возможностью России использовать белорусскую территорию и ресурсы в войне. Часть требований Лукашенко может выполнить без сложных решений, однако ситуация с поставками нефтепродуктов и работой ретрансляторов уже имеет конкретные последствия.

Лукашенко выполнил требование лишь частично

После озвученных требований ситуация начала меняться не только на словах. Белорусские железнодорожники, по имеющейся информации, отказываются вести локомотивы в направлении России, поскольку понимают риск ударов по эшелонам, перевозящим военную технику, вооружение и нефтепродукты. Подобный случай уже был примерно полтора месяца назад, когда был поражен локомотив с топливом с территории Беларуси.

Украина не хочет наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам Беларуси, хотя Лукашенко предупредили. Но она может наносить удары по поездам, перевозящим нефть и нефтепродукты. Это логично,

– пояснил Латушко.

Остальные пункты Минск может выполнить без сложных решений. Учения на территории Беларуси можно остановить, не тратя средства, так же как и строительство военной инфраструктуры у украинской границы. Наиболее показательной стала ситуация с ретрансляторами: после требования Украины их отключили, однако во время следующей массированной атаки один из них снова работал.

После этого представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны Вадим Ковальчук сообщил о его уничтожении. По словам Латушко, есть и фотографии, которые это подтверждают.

Ретранслятор, который работал в Беларуси, уничтожен. Насколько я понимаю, есть фотоподтверждение его уничтожения,

– заявил белорусский оппозиционер.

Лукашенко на это до сих пор не ответил. Он молчал и два месяца назад, когда Зеленский впервые заявил о работе таких объектов, и сейчас, когда один из них уничтожили. Это ставит под сомнение его способность самостоятельно реагировать даже на события, происходящие непосредственно на территории Беларуси.

Латушко заявил об уничтожении ретранслятора в Беларуси: смотрите видео