Об этом рассказал в эфире 24 Канала пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, Беларусь продолжает поддерживать российские воздушные атаки по территории Украины, предоставляя свою территорию для работы средств передачи и усиления сигнала.

Как работают ретрансляторы?

По словам Демченко, российские дроны типа "Шахед" и "Герань", которые направляются в сторону западных областей Украины и приграничной зоны с Польшей, получают дополнительное усиление сигнала с территории Беларуси.

При этом Беларусь включает это оборудование лишь периодически. Также значительно увеличилось число именно мобильных ретрансляторов.

Беларусь опасается, что Украина сможет полностью вычислить, где именно работают ретрансляторы. Нас часто спрашивают, не наращивает ли Беларусь группировки у нашей границы. Видимо, они все-таки боятся больших потерь. Поэтому там, поддаваясь давлению со стороны России, выбрали именно такой способ помощи в виде ретрансляторов,

– отметил Демченко.

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе: смотрите видео 24 Канала

Украина работает над тем, чтобы ретрансляторы на территории Беларуси перестали работать. Вероятно, это непубличная работа, к которой причастны другие службы и подразделения.

Добавим, что представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Кабанчук подчеркнул, что режим Лукашенко уже длительное время работает в интересах российской армии. Эти же ретрансляторы помогают России не только атаковать Украину, но и бить по Польще.