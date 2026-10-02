Про це розповів в ефірі 24 Каналу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Білорусь продовжує підтримувати російські повітряні атаки по території України, надаючи свою територію для роботи засобів передачі та підсилення сигналу.

Як працюють ретранслятори?

За словами Демченка, російські дрони типу "Шахед" та "Герань", які спрямовуються у бік західних областей України та прикордоння з Польщею, отримують додаткове підживлення сигналу з території Білорусі.

При цьому Білорусь лише періодично вмикає це обладнання. Також значно побільшало саме мобільних ретрансляторів.

Білорусь остерігається того, що Україна зможе повністю вирахувати, де саме працюють ретранслятори. Нас часто питають, чи не нарощує Білорусь угруповання біля нашого кордону. Мабуть, вони таки бояться великих втрат. Тому там, піддаючись під тиск з Росії, обрали саме такий шлях допомоги у вигляді ретрансляторів,

– зазначив Демченко.

В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні: дивіться відео 24 Каналу

Україна працює над тим, аби ретранслятори на території Білорусі перестали працювати. Ймовірно, це непублічна робота, до якої причетні інші служби та підрозділи.

Додамо, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Вадим Кабанчук наголосив, що режим Лукашенка вже тривалий час працює в інтересах російської армії. Ці ж ретранслятори допомагають Росії не лише атакувати України, але й бити по Польщі.