Неожиданное решение: изменится ли отношение Украины к Лукашенко после отключения ретрансляторов

Президент Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю на то, чтобы в Беларуси отключили ретрансляторы, которые помогали российским дронам наносить удары по Украине. Неожиданно, но эти аппараты прекратили свою работу.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что все это следует рассматривать в несколько более широком контексте. Сейчас Лукашенко пытается балансировать между Западом и Россией. Фактически он находится в "огромном шпагате".

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Почему Лукашенко согласился на требования Украины?

По словам Ступака, в течение года Лукашенко выстраивает довольно неплохие отношения с американской администрацией. В результате там сняли санкции с ряда крупных местных компаний, среди которых – "Белавиа" и "Беларуськалий".

При этом около двух третей белорусской экономики фактически находится в руках России. Поэтому Лукашенко вынужден поддерживать отношения с РФ.

На мой взгляд, сейчас Лукашенко занял позицию большей нейтральности с тенденцией к сближению с США. Он понимает, что Россия физически рядом. На нее нужно обращать внимание, потому что там значительно большая экономика, огромная армия. Беларусь – компактная страна, но там понимают, что будущее — за странами Запада. Там рынки сбыта, там деньги, там кредиты,

– отметил Ступак.

Лукашенко прислушался к Зеленскому: смотрите видео 24 Канала

При этом Беларусь не экспортирует свои калийные удобрения в Россию. Там есть свои производители, поэтому белорусская продукция не особо нужна. Соответственно, там заинтересованы в налаживании отношений и экспорте удобрений через те же самые страны Запада.

Лукашенко занял рациональную позицию. Но это не снимает с него ответственности за агрессию 2022 года. Он предоставил территорию своей страны для вооружённой агрессии. Поэтому он является соагрессором и военным преступником,

– подчеркнул Ступак.

Добавим, что Владимир Зеленский подтвердил, что ретрансляторы, находившиеся на территории Беларуси, больше не работают. Пока неизвестно, демонтировали ли их. Однако устройства прекратили свою работу. С их помощью российские дроны пользовались лучшей связью, что помогало обходить системы РЭБ. Также врагу было легче корректировать полет и наводиться на цели в Украине.