Флешбэк из 2022-го: Reuters установило камеру на Майдане и вело прямой эфир

Британское издание Reuters установило камеру на Майдане Независимости и вело оттуда прямой эфир. Подобный инцидент уже происходил в столице перед началом большого вторжения.

Утром 18 февраля стало известно, что издание Reuters ведет прямой эфир с Майдана. Городские власти вмешались в ситуацию, передает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Смотрите также Соглашением об ископаемых Трамп предлагает экономическую колонизацию Украины, – The Telegraph

Reuters транслировало "Майдан" вживую

Известно, Reuters вело более 2 часов на своих страницах в соцсетях, в частности Facebook, Youtube и X прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости.

Украинцы с возмущением отреагировали на подобную ситуацию.

Ройтерз запустил стрим из гостиницы "Украина". Интересно, это в надежде снять работу ПВО или протеста против соглашения с россиянами? Европе стало немножко грустно и хочется как-то кина?,

– да прокомментировала инцидент старший консультант по коммуникациям в сфере противодействия коррупции

Киевской власти удалось остановить стрим.

Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Неприведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен,

– сообщил Тимур Ткаченко.

Около 12:40 эфир действительно прекратили.

Reuters незаконно вело трансляцию из Киева / Фото соцсети

Отметим, что в Украине во время военного положения действуют ограничения по фото и видеосъемке. За нарушение этих правил может грозить уголовная ответственность.

Напомним, что подобный случай с Reuters уже имел место в 2022 году. Тогда издание тоже вело прямой эфир из центра Киева под названием "Киевский Майдан в условиях российско-украинского кризиса". Это произошло за несколько дней до нападения России на Украину.