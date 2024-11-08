Деньги людям, а не "прокурорам": мэры городов и поселков совместно обратились к Зеленскому

Кабмин инициировал изъятие из доходов бюджетов общин средств реверсной дотации, в размере 12,9 миллиарда гривен. Городские чиновники и народные депутаты забили тревогу.

Сельские, поселковые и городские головы обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой о сохранении в 2025 году средств реверсной дотации в бюджетах общин. Такой же позиции придерживаются нардепы. 68 народных избранников в свою очередь обратились к Вице-премьер-министру по вопросам восстановления Алексею Кулебе, передает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию городов.

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Что известно

Известно, что в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" правительство инициировало изъятие из доходов бюджетов общин средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году планируется в размере 12,9 миллиардов гривен в 189 общин.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан объяснил, в чем опасность предложения Кабмина. Чиновник напомнил, что реверсная дотация – изъятие средств общин в государственный бюджет. С началом полномасштабного вторжения и оккупации отдельных территорий ее остановили. В 2023 году была предпринята попытка снова изымать реверс, но в 2024 году от этого отказались, поскольку поступления в местные бюджеты уменьшились из-за изъятия "военного" и "силового" НДФЛ.

И вот в 2025 году реверс снова надумали собирать, что вызвало значительный шок у городских и поселковых общин. Дело в том, что они платят военный и силовой налоги, а, кроме того, с начала вторжения неофициально выполняют за свой счет государственные функции - укрепление, военное обеспечение, мероприятия по безопасности и тому подобное.

Следует заметить, что из 189 общин, у которых планируют забирать реверс, 150 – это маленькие города, поселки и села, для которых это чрезвычайно большие средства, которые нечем будет компенсировать. В некоторых изъятие составляет более 30 процентов собственных доходов. Фактически предлагается забрать у Покровска 34% бюджета, 20,8% бюджета у Южноукраинска, 21,3% бюджета у села Натальино и 11,5% бюджета у поселка Донецкое на Харьковщине, 16% у села Камышанка на Сумщине. Эти населенные пункты постоянно находятся под обстрелами, проводят эвакуации людей и тому подобное.

Слобожанин отмечает, что, на первый взгляд, непонятным выглядит это обескровливание общин. Ведь реверсные средства никоим образом не влияют на увеличение общего ресурса для госбюджета и других общин, поскольку на 2025 год в бюджете заложено 51,2 миллиарда гривен дополнительной (не базовой) дотации при плановой цифре на 2024-й в 33,4 миллиарда гривен.

Важно! в 2024 году правительство уже направило 2,4 миллиарда гривен на дороги общего пользования из средств дополнительной дотации. А в статьях госбюджета на 2025 год заложено повышение зарплат прокурорам, судьям, контролерам Счетной палаты.

Последствия для людей: