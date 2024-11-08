Сільські, селищні і міські голови звернулись до Володимира Зеленського із проханням про збереження у 2025 році коштів реверсної дотації в бюджетах громад. Такої ж позиції дотримуються нардепи. 68 народних обранців своєю чергою звернулися до Віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби, передає 24 Канал із посиланням на Асоціацію міст.

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Що відомо

Відомо, що у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" уряд ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 мільярдів гривень у 189 громад.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан пояснив, у чому небезпека пропозиції Кабміна. Посадовець нагадав, що реверсна дотація – вилучення коштів громад до державного бюджету. З початком повномасштабного вторгнення і окупації окремих територій її зупинили. У 2023 році було зроблена спроба знову вилучати реверс, але у 2024 році від цього відмовилися, оскільки надходження до місцевих бюджетів зменшилися через вилучення "військового" та "силового" ПДФО.

І ось у 2025 році реверс знову надумали збирати, що викликало значний шок у міських і селищних громад. Справа у тому, що вони сплачують військовий і силовий податки, а, крім того, з початку вторгнення неофіційно виконують власним коштом державні функції — укріплення, військове забезпечення, безпекові заходи тощо.

Слід зауважити, що із 189 громад, у яких планують забирати реверс, 150 – це маленькі міста, селища і села, для яких це надзвичайно великі кошти, які нічим буде компенсувати. У деяких вилучення становить більш як 30 відстків власних доходів. Фактично пропонується забрати у Покровська 34 % бюджету, 20,8% бюджету в Південноукраїнська, 21,3% бюджету в села Наталине та 11,5% бюджету в селища Донецьке на Харківщині, 16% у села Комишанка на Сумщині. Ці населені пункти постійно перебувають під обстрілами, проводять евакуації людей тощо.

Слобожанин зазначає, що, на перший погляд, незрозумілий має вигляд це знекровлення громад. Адже реверсні кошти жодним чином не впливають на збільшення загального ресурсу для держбюджету та інших громад, оскільки на 2025 рік у бюджеті закладено 51,2 мільярда гривень додаткової (не базової) дотації при плановій цифрі на 2024-й у 33,4 мільярда гривень.

Важливо! 2024 року уряд уже спрямував 2,4 мільярда гривень на дороги загального користування з коштів додаткової дотації. А у статтях держбюджету на 2025 рік закладено підвищення зарплат прокурорам, суддям, контролерам Рахункової палати.

Наслідки для людей: