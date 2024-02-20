Люди хотели для нас свободы, – ровесники Революции Достоинства рассказали, что знают о Майдане

Прошло 10 лет после Революции Достоинства и расстрелов на Майдане. За это время выросло целое поколение детей, которое не видело собственными глазами ужаса тех событий, но немало знает о них от взрослых.

Собственно, дети, которым сейчас 10 лет, родились в 2014-м. Тогда в сердце нашего государства проливалась кровь мирных протестующих. Это события, что навсегда оставили след в истории нашего государства, поэтому о них стоит знать даже самым маленьким.

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Дети о событиях на Майдане в 2014-м

Как известно, историческая память живет до тех пор, пока она на устах. Именно она формирует новые поколения: и не только будущее каждого отдельного человека, но и в целом – всего нашего государства.

Осенью 2013 года украинский народ вышел на Майдан защищать свою свободу, свои права. Это был мирный протест, но наша власть этого не захотела. Люди только хотели, чтобы мы попали в Евросоюз, чтобы мы были свободны. Но президент приказал, чтобы "Беркут" разогнал этот протест,

– звучит в видео от детей.

Подчеркнем, что 20 февраля чтят День памяти Героев Небесной Сотни. Именно в эту дату ровно 10 лет назад на Майдане Независимости в столице Украины погибло наибольшее количество активистов.

Что говорят ровесники Революции Достоинства о событиях на Майдане в 2014 году: смотрите видео с телеграм-канала Андрея Садового

День памяти Героев