Вице-премьер правительства ЧРИ, чеченский политик Руслан Кутаев рассказал 24 Каналу, что в Чечне есть люди, которые готовы к восстаниям, однако при благоприятных условиях. Он отметил, что следует понимать, под каким тотальным контролем Чеченская республика находилась последние 25 лет – население лишили любого оружия.

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"Для укрепления власти Россия отобрала все оружие, потому что понимает, что оружие – это именно тот механизм, с которым чеченцы начинают себя защищать", – сказал Кутаев.

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Руслан Кутаев отметил, что Чеченская республика сейчас находится в состоянии, когда нет оружия для того, чтобы активно восстать и начать борьбу против притеснений.

Мы своим детям, политически грамотным чеченцам, говорим, что не стоит делать необдуманных поступков. Надо ждать, готовиться и становиться сильными, ведь придет время и мы все свергнем этот режим,

– высказался вице-премьер правительства ЧРИ.

Он отметил, у России есть специальный механизм, улавливающий настроения молодежи, которая против произвола в регионах. ФСБ обманом создает группы сопротивления религиозных деятелей, которые якобы стремятся разрушить российское влияние на Чечню, ведь 90% чеченцев внутри республики протестуют и готовы восстать.

ФСБ является тем источником, который подстрекает неподготовленных, еще не сформированных людей, которые против чеченской власти. Россияне убивают их, обвинив в участии в террористических группировках,

– подчеркнул Кутаев.

Он добавил, что у чеченцев есть желание свергнуть режим в республике, но нужно ждать. Решающим станет то, как сложатся события в Украине – это и сыграет основную роль для Чеченской республики и других регионов северного Кавказа.

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