Вице-премьер правительства ЧРИ, чеченский политик Руслан Кутаев рассказал 24 Каналу, что в Чечне есть люди, которые готовы к восстаниям, однако при благоприятных условиях. Он отметил, что следует понимать, под каким тотальным контролем Чеченская республика находилась последние 25 лет – население лишили любого оружия.
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"Для укрепления власти Россия отобрала все оружие, потому что понимает, что оружие – это именно тот механизм, с которым чеченцы начинают себя защищать", – сказал Кутаев.
Революция в Чечне
Руслан Кутаев отметил, что Чеченская республика сейчас находится в состоянии, когда нет оружия для того, чтобы активно восстать и начать борьбу против притеснений.
Мы своим детям, политически грамотным чеченцам, говорим, что не стоит делать необдуманных поступков. Надо ждать, готовиться и становиться сильными, ведь придет время и мы все свергнем этот режим,
– высказался вице-премьер правительства ЧРИ.
Он отметил, у России есть специальный механизм, улавливающий настроения молодежи, которая против произвола в регионах. ФСБ обманом создает группы сопротивления религиозных деятелей, которые якобы стремятся разрушить российское влияние на Чечню, ведь 90% чеченцев внутри республики протестуют и готовы восстать.
ФСБ является тем источником, который подстрекает неподготовленных, еще не сформированных людей, которые против чеченской власти. Россияне убивают их, обвинив в участии в террористических группировках,
– подчеркнул Кутаев.
Он добавил, что у чеченцев есть желание свергнуть режим в республике, но нужно ждать. Решающим станет то, как сложатся события в Украине – это и сыграет основную роль для Чеченской республики и других регионов северного Кавказа.
Болезнь Кадырова: что известно
- Слухи о серьезной болезни чеченского лидера Рамзана Кадырова ходят не первый год. По данным российских оппозиционных журналистов в январе 2019 года ему впервые поставили диагноз "некроз поджелудочной железы". В случае смерти Кадырова, или потери им дееспособности, следующим лидером Чечни может стать Апты Алаудинов. Сейчас он возглавляет спецподразделение АХМАТ и был одним из главных спикеров на съезде "Единой России".
- В СМИ было немало сообщений о различных заболеваниях Рамзана Кадырова, а также ходили слухи о возможной его смерти. Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что так называемый "президент" Чечни действительно болен.
- В сети появилось видео, на котором изображен самопровозглашенный глава Чечни Кадыров в тяжелом состоянии. По информации видео снято в помещениях, расположенных рядом с 5-м корпусом Центральной клинической больницы, где находился Кадыров.