Віцепрем'єр уряду ЧРІ, чеченський політик Руслан Кутаєв розповів 24 Каналу, що у Чечні є люди, які готові до повстань, проте за сприятливих умов. Він зауважив, що варто розуміти, під яким тотальним контролем Чеченська республіка перебувала останні 25 років – населення позбавили будь-якої зброї.

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"Для зміцнення влади Росія відібрала всю зброю, бо розуміє, що зброя – це саме той механізм, з яким чеченці починають себе захищати", – сказав Кутаєв.

Революція у Чечні

Руслан Кутаєв наголосив, що Чеченська республіка зараз перебуває у стані, коли немає зброї для того, щоб активно повстати й розпочати боротьбу проти утисків.

Ми своїм дітям, політично грамотним чеченцям, говоримо, що не варто робити необдуманих вчинків. Треба чекати, готуватися і ставати сильними, адже прийде час і ми всі повалимо цей режим,

– висловився віцепрем'єр уряду ЧРІ.

Він зазначив, у Росії є спеціальний механізм, що вловлює настрої молоді, яка проти свавілля в регіонах. ФСБ обманом створює групи спротиву релігійних діячів, які начебто прагнуть зруйнувати російський вплив на Чечню, адже 90% чеченців всередині республіки протестують і готові повстати.

ФСБ є тим джерелом, яке підбурює непідготовлених, ще не сформованих людей, які проти чеченської влади. Росіяни вбивають їх, звинувативши в участі у терористичних угрупованнях,

– підкреслив Кутаєв.

Він додав, що у чеченців є бажання повалити режим у республіці, але потрібно чекати. Вирішальним стане те, як складуться події в Україні – це і зіграє основну роль для Чеченської республіки та інших регіонів північного Кавказу.

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