Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що зараз у Чечні панує тотальна диктатура та культ особистості. Чеченці ненавидять Кадирова.

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Труднощі Путіна

Гудков уважає, що проблему збереження влади Путіна у Чечні може викликати не відставка Кадирова, а наявність внутрішньої тайпової системи.

Зверніть увагу! Тайп – кровноспоріднене об'єднання сімей по батьківській лінії, яке може налічувати від 30 до 40 поколінь. Колись основною причиною створення тайпу була боротьба селян проти утисків феодалів. Зараз утворення таких кланів дає можливість утримати владу у Чечні незаконним шляхом.

Тайпова система, яка існує в Чечні призводить до того, що там процвітає корупція. Тайпи, які мають бізнес, гроші та доходи купують місця при владі.

Зараз Чечня під керівництвом тайпу Кадирова, як напряму з його друзями, товаришами, дітьми, так і родичами. У цьому клані, який управляє Чечнею, дуже багато сімейних відносин,

– зауважив опозиціонер.

Він наголосив, що справа навіть не в самопроголошеному лідері Чечні, якщо Путіну знадобиться його замінити – той це зробить. Виникає питання, чи Кремлю вдасться домовитись із людьми, яких привів до влади Кадиров.

Щойно Кадиров втратить здатність керувати республікою, то відразу почнеться бій між тайпами за владу. Це буде серйозна боротьба. Там (у Чечні – 24 Канал) спочатку застосовують зброю, а потім вже думають навіщо це було потрібно,

– висловився Геннадій Гудков.

Проблемою буде переділ фінансових потоків, адже Чечня не може забезпечити себе самостійно. Там 86% бюджету – гроші Росії.

Відставка Кадирова, на думку Гудкова, нічого не змінить, адже розбіжності між тайпами триватимуть, бо у кожного є свій озброєний підрозділ та підкуплені силовики. Зміна влади буде болючою для Чечні.

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