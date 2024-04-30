Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что сейчас в Чечне царит тотальная диктатура и культ личности. Чеченцы ненавидят Кадырова.
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Трудности Путина
Гудков считает, что проблему сохранения власти Путина в Чечне может вызвать не отставка Кадырова, а наличие внутренней тайповой системы.
Тайповая система, которая существует в Чечне приводит к тому, что там процветает коррупция. Тайпы, которые имеют бизнес, деньги и доходы покупают места у власти.
Сейчас Чечня под руководством тайпа Кадырова, как напрямую с его друзьями, товарищами, детьми, так и родственниками. В этом клане, который управляет Чечней, очень много семейных отношений,
– отметил оппозиционер.
Он подчеркнул, что дело даже не в самопровозглашенном лидере Чечни, если Путину понадобится его заменить – тот это сделает. Возникает вопрос, удастся ли Кремлю договориться с людьми, которых привел к власти Кадыров.
Как только Кадыров потеряет способность управлять республикой, то сразу начнется бой между тайпами за власть. Это будет серьезная борьба. Там (в Чечне – 24 Канал) сначала применяют оружие, а потом уже думают зачем это было нужно,
– высказался Геннадий Гудков.
Проблемой будет передел финансовых потоков, ведь Чечня не может обеспечить себя самостоятельно. Там 86% бюджета – деньги России.
Отставка Кадырова, по мнению Гудкова, ничего не изменит, ведь разногласия между тайпами будут продолжаться, потому что у каждого есть свое вооруженное подразделение и подкупленные силовики. Смена власти будет болезненной для Чечни.
Болезнь Кадырова: что известно
- В медийном пространстве появлялось немало сообщений о различных болезнях Рамзана Кадырова и даже ходили слухи о вероятной его смерти. Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что так называемый "глава" Чечни действительно болен.
- В сети появилось видео с Кадыровым, который, по информации, находится в тяжелом состоянии. Съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с 5-м корпусом Центральной клинической больницы, где лежал Кадыров.
- В ГУР прокомментировали слухи о болезни и вероятной смерти Рамзана Кадырова. Андрей Юсов считает, что за преемственность Рамзана Кадырова будет идти жесткая борьба. В ней будут участвовать представители московских элит и окружение самопровозглашенного лидера Чечни.