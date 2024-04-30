Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что сейчас в Чечне царит тотальная диктатура и культ личности. Чеченцы ненавидят Кадырова.

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Трудности Путина

Гудков считает, что проблему сохранения власти Путина в Чечне может вызвать не отставка Кадырова, а наличие внутренней тайповой системы.

Обратите внимание! Тайп – кровнородственное объединение семей по отцовской линии, которое может насчитывать от 30 до 40 поколений. Когда-то основной причиной создания тайпа была борьба крестьян против притеснений феодалов. Сейчас образование таких кланов дает возможность удержать власть в Чечне незаконным путем.

Тайповая система, которая существует в Чечне приводит к тому, что там процветает коррупция. Тайпы, которые имеют бизнес, деньги и доходы покупают места у власти.

Сейчас Чечня под руководством тайпа Кадырова, как напрямую с его друзьями, товарищами, детьми, так и родственниками. В этом клане, который управляет Чечней, очень много семейных отношений,

– отметил оппозиционер.

Он подчеркнул, что дело даже не в самопровозглашенном лидере Чечни, если Путину понадобится его заменить – тот это сделает. Возникает вопрос, удастся ли Кремлю договориться с людьми, которых привел к власти Кадыров.

Как только Кадыров потеряет способность управлять республикой, то сразу начнется бой между тайпами за власть. Это будет серьезная борьба. Там (в Чечне – 24 Канал) сначала применяют оружие, а потом уже думают зачем это было нужно,

– высказался Геннадий Гудков.

Проблемой будет передел финансовых потоков, ведь Чечня не может обеспечить себя самостоятельно. Там 86% бюджета – деньги России.

Отставка Кадырова, по мнению Гудкова, ничего не изменит, ведь разногласия между тайпами будут продолжаться, потому что у каждого есть свое вооруженное подразделение и подкупленные силовики. Смена власти будет болезненной для Чечни.

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