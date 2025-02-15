Для людей с инвалидностью постановление ВВК будут принимать без личного присутствия и медосмотра

Постановление ВВК для лиц с инвалидностью отныне будет приниматься в Резерв+. Необходимости личного присутствия и медосмотра нет.

Правительство приняло изменения в постановления 932 и 559. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко в Facebook.

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Что известно об изменениях

Данные об инвалидности будут автоматически отображаться в Резерв+. Над этой функцией уже работают.

Это уберет необходимость проходить ВВК или носить с собой дополнительные документы, сообщила Черногоренко.

Постановление ВВК будет приниматься без личного присутствия и медосмотра. Представленных документов будет достаточно. Подать документы можно через родителей, опекунов и законных представителей.

Копии документов, подтверждающих инвалидность, можно заверить собственной подписью. Без нотариуса. Но это не касается медицинских документов.

Напомним, Кабинет Министров Украины изменил порядок учета лиц с инвалидностью, введя запрет на их направление на ВВК.

Согласно решению Кабмина, отныне информация о наличии у гражданина инвалидности будет вноситься в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов.