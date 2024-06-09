Будет иметь полную юридическую силу, в том числе и на границе: когда в приложении Резерв+ появится QR-код
В приложении "Резерв+" появится QR-код, который придаст полную юридическую силу электронному военно-учетному документу, в том числе – для пересечения границы.
Это произойдет уже на следующей неделе. Об этом сообщили заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Суспильного, а также представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в недельном дайджесте, передает 24 Канал.
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Когда в "Резерв+" появится QR-код
В Минобороны сообщили, что с 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код. Этот шаг окончательно приравняет электронную информацию из реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу.Интересно. По состоянию на 9 июня свои военно-учетные данные в приложении "Резерв+" обновили 1,6 миллиона военнообязанных, призывников и резервистов. Более 200 тысяч из них – женщины.
Наконец-то будут объединены все бумажки в одну обновляемую сущность, это будет военно-электронный документ. В режиме реального времени мы сможем подтвердить валидность документа. Наконец все советские бумажки уйдут в прошлое,
– добавила Черногоренко.
Теперь в приложении также будет отображаться, имеет ли военнообязанный бронь или отсрочку от службы. Кроме того, электронный военный документ будет признаваться всеми органами власти, в том числе – Государственной пограничной службой.
"Пограничная служба является частью системы органов исполнительной власти. И этот документ является достаточным и достоверным для всех органов власти, в том числе для ГПСУ", – объяснила Черногоренко.
Приложение "Резерв+": последние новости
- Минобороны также планирует ввести возможность получить электронное направление на ВВК в приложении "Резерв+" тем, кто имеет статус "ограниченно годный". В Минобороны ожидают, что это поможет разгрузить военкоматы и не создавать очередей для того, чтобы просто получить направление.
- 18 июня приложение "Резерв+" выйдет из тестового режима, и документы из него станут официальными, равноценными электронным и бумажным. В Минобороны отметили, что после этого повторно обновлять военно-учетные данные не надо.
- Тем, кто обновил данные в "Резерв+", на улице могут выдать повестку. Как объяснила юрист Екатерина Анищенко, повестки вручают для прохождения военно-врачебной комиссии.