Новая функция в Резерв+ облегчит взаимодействие с ТЦК: Минобороны приоткрыло завесу
- В Резерв+ появится функция автоматического подтверждения от ТЦК при генерировании направления на ВВК.
- Это нововведение значительно сократит время ожидания документа.
Вскоре в Резерв+ появится автоматическое подтверждение от ТЦК при генерировании направления на ВВК. Это значительно сократит время ожидания документа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
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Что известно об изменениях по ВВК в Резерв+
Не нужно будет даже ожидать его (направление на ВВК – 24 Канал) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК,
– указала она.
Черногоренко отметила, что эта функция еще больше упростит и сделает взаимодействие между гражданами и ВЛК еще более удобной.
Кстати, украинцы уже оформили 333 тысячи отсрочек через Резерв+ – это каждая третья отсрочка. Общее количество пользователей в приложении достигло 4 миллионов.