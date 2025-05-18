Новая функция в Резерв+ облегчит взаимодействие с ТЦК: Минобороны приоткрыло завесу

Вскоре в Резерв+ появится автоматическое подтверждение от ТЦК при генерировании направления на ВВК. Это значительно сократит время ожидания документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Что известно об изменениях по ВВК в Резерв+

Екатерина Черногоренко напомнила, что недавно Минобороны добавило в Резерв+ возможность оформить электронное направление на ВВК. Сейчас команда работает над тем, чтобы улучшить функционал.

Не нужно будет даже ожидать его (направление на ВВК – 24 Канал) в течение нескольких часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК,

– указала она.