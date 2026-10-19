Данные не отображаются в Резерв+: нужно ли обращаться в ТЦК и могут ли мобилизовать
Пустой электронный кабинет в Резерв+ не всегда означает обычный технический сбой. Отсутствие информации может свидетельствовать о том, что данные человека не были внесены в реестр или не синхронизировались.
Как действовать в такой ситуации и может ли обращение в ТЦК привести к мобилизации, объяснил юрист Владислав Дерий.
Почему в Резерв+ нет данных?
По словам юриста, порядок действий зависит от наличия информации о человеке в реестре Оберег.
Приложение Резерв+ получает информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберег. Если сведений о человеке в реестре нет, его электронный военно-учетный документ может не отображаться.
В то же время пункт 14-3 постановления Кабинета Министров Украины № 1487 предусматривает автоматическую постановку на воинский учет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет при определенных условиях.
Если автоматический обмен данными не состоялся из-за технических проблем или по другим причинам, человеку может понадобиться лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это можно сделать по месту официальной регистрации или по месту жительства, указанному в справке внутренне перемещенного лица.
Существует ли льготный период после обращения в ТЦК?
По словам Владислава Дерия, законодательство не предусматривает отдельного гарантированного 45-дневного срока для урегулирования военно-учетного статуса после обращения в ТЦК. Поэтому рассчитывать на такой период без правовых оснований не стоит.
Перед визитом в ТЦК следует учитывать, что дальнейшие действия ТЦК и СП будут зависеть от возраста человека, его военно-учетного статуса и наличия законных оснований для отсрочки.
Могут ли мобилизовать после постановки на учет?
Юрист отметил, что мужчин в возрасте до 25 лет, которые не проходили срочную военную службу и не учились на военной кафедре, оформляют на военном учете как призывников.
По достижении 25 лет человека ставят на учет как военнообязанного. Если у него нет законных оснований для отсрочки, его могут направить на ВВК.
Если ВВК признает мужчину годным к военной службе, а оснований для отсрочки нет, по словам юриста, ему могут вручить мобилизационное распоряжение и направить в учебный центр.
В то же время само отсутствие данных в системе Резерв+ не означает автоматической мобилизации: дальнейший порядок действий зависит от конкретных обстоятельств и военно-учетного статуса человека.
Напомним, что ранее 24 Канал рассказывал, можно ли получить отсрочку при статусе "Не на учете" в Резерв+? и как исправить военно-учетные данные.