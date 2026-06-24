Об этом сообщили в Минобороны.

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Какие сервисы приостановили в Резерв+?

В Минобороны отметили, что приостановка сервисов происходит для того, чтобы избежать ошибок при обработке заявок, которые могут возникнуть из-за некорректных данных из реестров социальной сферы.

Сервисы, которые временно будут недоступны:

подача заявления на отсрочку по причине инвалидности;

обновление данных об инвалидности онлайн;

проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

После восстановления стабильного обмена данными услуги вновь станут доступны в Резерв+,

– подчеркнули в министерстве.

Кроме того, приостановка работы сервисов не затрагивает действующие отсрочки и не лишает граждан права на их получение, если для этого имеются соответствующие законные основания.

Был ли сбой в Резерв+ 5 июня?

В сети 5 июня появилась информация о техническом сбое в работе мобильного приложения Резерв+. При этом сообщения касались лишь отдельных пользователей, тогда как в остальных случаях всё работало исправно.

Приложение тогда отображало уведомление: "Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", а гражданам рекомендовали не забывать дома бумажные военно-учетные документы.

Однако в Минобороны впоследствии сообщили, что информация не соответствует действительности. Резерв+ работает стабильно. Массового сбоя в работе приложения 5 июня не было и нет. Пользователи имеют доступ к приложению и своим данным в штатном режиме