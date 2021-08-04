"Крылатые пехотинцы" ВСУ тренировались уничтожать врага вблизи оккупированного Крыма: видео
Источник:Командование объединенных сил ВСУ
На постах наблюдения на границе с временно оккупированным Крымом тренировались резервисты. Десантники преодолевали препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.
Постоянные обучения и тренировки – обычное дело для воинов-десантников, которые несут службу в южном направлении. Об этом рассказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
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Военные уничтожали силы условного противника
Генерал-лейтенант рассказал, что во время тренировок "крылатые пехотинцы" отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва. По замыслу они при поддержке артиллерии уничтожают силы условного противника.
Наев подчеркнул, что от тренировок и личной подготовленности каждого военного зависит сохранение жизни собратьев. Это показал опыт АТО и Операции Объединенных сил.
Смотрите видео тренировок резервистов ВСУ:
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Коротко о предыдущих тренировках защитников на границе с оккупированным Крымом
- В конце июля ВСУ тренировали боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук". Участие приняли подразделения ПВО, выполняющие задачи на границе с оккупированным полуостровом
- В начале июня совершенствовали свои навыки инжерно-саперные подразделения ВСУ.
- А в мае учились противостоять морскому десанту артиллерийские подразделения. Воины, в частности, оттачивали маскировку техники.