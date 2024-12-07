Режиму Асада в Сирии остались считаные дни, – CNN

В администрации действующего президента США Джо Байдена на фоне чрезвычайно быстрого продвижения повстанцев в Сирии все больше видят возможность падения режима Башара Асада. Это может случиться уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Изданию об этом рассказали по меньшей мере 5 американских чиновников. Отмечается, что войска режима "упали и растаяли, оставив хрупкую армию".

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Что в США говорят о войне в Сирии

Как пишет CNN, если подобный анализ американских чиновников оправдается, то это станет свидетельством впечатляюще быстрого падения сирийского диктатора и потери его власти с начала войны в 2011 году, которая еще до прошлой недели находилась в устойчивом положении.

Вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет всякое подобие власти,

– считает один из собеседников издания.

По мнению источника, единственное, что могло бы задержать победу повстанцев, – это хорошо организованный переворот и реорганизация, но люди диктатора Асада, как отмечается, хорошо поработали над тем, чтобы подавить любых потенциальных конкурентов.

"Администрация Байдена была удивлена скоростью продвижения повстанцев, которое началось на прошлой неделе. Войска режима упали и растаяли, оставив хрупкую армию, которая защищала президента и Дамаск", – пишет CNN.

К слову, согласно последним данным, повстанцы борются за город Хомс, который считается последней крепостью перед Дамаском. В то же время к сирийской столице повстанцы также подступают с юга, со стороны израильско-иорданской границы. Сирийская армия вышеупомянутое отрицает.