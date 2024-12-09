Режим Асада пал, потому что Россия перебросила все войска в Украину, – Зеленский

Недавно пал режим Асада в Сирии, который поддерживала Россия. Владимир Зеленский сказал, почему так произошло.

Украинский президент считает, что режим президента Сирии Башара Асада пал, потому что почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Россия перебросила войска в Украину

Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что Украине нужна помощь и уверенность наших партнеров, ведь мы видим, что такое Украина.

Мы видим, что режим Асада упал, потому что реально мощных российских войск там нет. Давайте будем честными. Все они переброшены в Украину, все почти 800 000 российских войск находятся на территории Украины,

– подчеркнул президент.

По его словам, это говорит о том, что армия России сегодня воюет против украинского народа.

Зеленский отметил, что партнеры должны понять, что от силы Украины зависит, сильная ли армия в России. Он подчеркнул, что в объединении вокруг Украины заключается общий успех мира, ведь "если упадет Украина, Путин вернется и в Сирию, и в Африку, и во многие разные страны".