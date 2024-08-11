Руководителем КТО был назначен глава ФСБ России Александра Бортникова. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что этот режим позволит централизовать все процессы, которые происходят в этих областях и, в частности, в Курской, где идут боевые действия.

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Последняя "соломинка" российской власти

Режим контртеррористической операции – это такой правовой режим, который позволяет российским властям, в частности, применять разнообразную технику, амуницию, забирать частный автотранспорт и т. д.

Главное, что если режим КТО вводится в одном регионе России, то он вводится приказом начальника управления ФСБ этой области. Если же этот режим распространяется на несколько регионов, то соответствующий приказ отдает директор ФСБ Бортников.

Это означает, что местные органы власти, полицейские, военные, следственный комитет, наркоконтроль, росгвардия – все они подчиняются штабу контртеррористической операции, который возглавляет ФСБ,

– объяснил Ступак.

Получается, по его мнению, что ФСБ пытается взять в свои руки управление военной операцией и благодаря своим возможностям стабилизировать ситуацию в регионе. А в лучшем случае – выбить подразделения, совершившие прорыв, из Курской области.

Решение о введении режима контртеррористической операции может быть "эффективным" менеджерским ходом Кремля.

В этом смысле ФСБ – это последняя "соломинка", которая может вытащить из кризиса Курскую область и вообще Кремль,

– отметил Иван Ступак.

Напомним, что аналитики ISW предполагают, что Кремль объявил КТО, а не военное положение, в частности в Курской области, чтобы "уменьшить масштаб украинского вторжения" в российский регион. Также этими мерами российские власти пытаются "предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию", ведь россияне, вероятно, ожидают от Кремля более радикальных шагов в ответ на события в Курской области.