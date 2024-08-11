Керівником КТО було призначено главу ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що цей режим дозволить централізувати всі процеси, які відбуваються в цих областях і, зокрема, у Курській, де йдуть бойові дії.

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Остання "соломинка" російської влади

Режим контртерористичної операції – це такий правовий режим, який дозволяє російській владі, зокрема, застосовувати різноманітну техніку, амуніцію, забирати приватний автотранспорт тощо.

Головне, якщо режим КТО запроваджується в одному регіоні Росії, то він вводиться наказом начальника управління ФСБ цієї області. Якщо ж цей режим розповсюджується на декілька регіонів, то відповідний наказ надає директор ФСБ Бортніков.

Це означає, що місцеві органи влади, поліцейські, військові, слідчий комітет, наркоконтроль, росгвардія – всі вони підпорядковуються штабу контртерористичної операції, який очолює ФСБ,

– пояснив Ступак.

Виходить, на його думку, що ФСБ намагається взяти у свої руки керування військовою операцією та завдяки своїм можливостям стабілізувати ситуацію в регіоні. А у найкращому випадку – вибити підрозділи, що здійснили прорив, з Курської області.

Рішення щодо запровадження режиму контртерористичної операції може бути "ефективним" менеджерським ходом Кремля.

В цьому сенсі ФСБ – це остання "соломинка", яка може витягнути з кризи Курську область та взагалі Кремль,

– зауважив Іван Ступак.

Нагадаємо, що аналітики ISW припускають, що Кремль оголосив КТО, а не воєнний стан, зокрема у Курській області, щоб "зменшити масштаб українського вторгнення" в російський регіон. Також цими заходами російська влада намагається "запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції", адже росіяни, імовірно, очікують від Кремля радикальніших кроків у відповідь на події на Курщині.