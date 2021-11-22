Режим Лукашенко изменил тактику перебрасывания мигрантов, – Литва

За 21 ноября из Беларуси в Литву хотели попасть 70 нелегальных мигрантов. Оценив ситуацию, Литва заявила, что Беларусь изменила тактику перебрасывания мигрантов.

О таком наблюдении рассказали в Службе охраны госграницы Литвы. Глава Рустам Любаев объяснил, как выглядит новая тактика мигрантов.

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"Мы заметили, что изменилась тактика. Белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов, по 3 – 5 человек", – заметил Любаев.

Такая тактика хитрее, ведь для литовских пограничников усложняется процесс поиска этих групп. Трудно их ловить.

Однако этих людей задерживают,

– заверил Любаев.

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