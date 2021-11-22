Режим Лукашенко изменил тактику перебрасывания мигрантов, – Литва
22 ноября 2021 , 14:10Читати новину українською
Источник:Delfi
За 21 ноября из Беларуси в Литву хотели попасть 70 нелегальных мигрантов. Оценив ситуацию, Литва заявила, что Беларусь изменила тактику перебрасывания мигрантов.
О таком наблюдении рассказали в Службе охраны госграницы Литвы. Глава Рустам Любаев объяснил, как выглядит новая тактика мигрантов.
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"Мы заметили, что изменилась тактика. Белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов, по 3 – 5 человек", – заметил Любаев.
Такая тактика хитрее, ведь для литовских пограничников усложняется процесс поиска этих групп. Трудно их ловить.
Однако этих людей задерживают,
– заверил Любаев.
Кризис на границе Литвы: что известно
- С начала августа в Литву из Беларуси не впустили около 7 250 нелегальных мигрантов.
- В то же время, с начала 2021 года незаконно попали в Литву более 4 000 мигрантов.
- Похожая ситуация с мигрантами из Беларуси продолжается и на границе Польши.
- Страны Запада считают, что это организованный наплыв мигрантов и таким образом Александр Лукашенко мстит за введенные против его режима санкции.