Режим Лукашенко осудил 2 украинцев за якобы шпионаж в пользу СБУ

Белорусские СМИ информируют, что в стране задержаны двое украинцев. В конце ноября суд избрал им наказание.

СМИ отмечают, что 24 ноября Брестский областной суд приговорил двух граждан Украины. Их подозревают по делу об "агентурной деятельности".

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Что известно о приговоре суда

Украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Пуговица судили за сбор данных о военной технике и объектах в Беларуси. В обвинении говорится, что они "выполняли задачи по заказу СБУ".

Судья Андрей Лещенко приговорил Столярчука к шести годам лишения свободы, а Пуговицу – к пяти.

Об итогах суда и сущности обвинения стало известно из агитационного фильма АТН "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины", в котором также упоминаются политзаключенные Дзянис Ивашин, Юрий Зянкович.

Как передают местные СМИ, украинцы были задержаны на КПП "Макраны" Брестского района. Мужчины ехали рейсовым автобусом "Львов – Брест".

Дата задержания неизвестна, но предполагают, что это произошло в начале 2022 года. Согласно обвинению, они по заданию Службы безопасности Украины с 2018 года собирали данные о военной технике и объектах. Вместе с ними был задержан и Игорь Дирко, его депортировали из Белоруссии.

Бригада из Беларуси отходит от украинской границы