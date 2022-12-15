Режим Лукашенко осудил 2 украинцев за якобы шпионаж в пользу СБУ
Источник:"Весна"
Белорусские СМИ информируют, что в стране задержаны двое украинцев. В конце ноября суд избрал им наказание.
СМИ отмечают, что 24 ноября Брестский областной суд приговорил двух граждан Украины. Их подозревают по делу об "агентурной деятельности".
Читайте также Настоящая подготовка или бряцание оружием: в Британии проанализировали движение войск в Беларуси
Что известно о приговоре суда
Украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Пуговица судили за сбор данных о военной технике и объектах в Беларуси. В обвинении говорится, что они "выполняли задачи по заказу СБУ".
Судья Андрей Лещенко приговорил Столярчука к шести годам лишения свободы, а Пуговицу – к пяти.
Об итогах суда и сущности обвинения стало известно из агитационного фильма АТН "Контрразведка. Операции белорусского КГБ против спецслужб Запада и Украины", в котором также упоминаются политзаключенные Дзянис Ивашин, Юрий Зянкович.
Как передают местные СМИ, украинцы были задержаны на КПП "Макраны" Брестского района. Мужчины ехали рейсовым автобусом "Львов – Брест".
Дата задержания неизвестна, но предполагают, что это произошло в начале 2022 года. Согласно обвинению, они по заданию Службы безопасности Украины с 2018 года собирали данные о военной технике и объектах. Вместе с ними был задержан и Игорь Дирко, его депортировали из Белоруссии.
Бригада из Беларуси отходит от украинской границы
- В Беларуси регулярно происходит передвижение техники и войск. Во время внезапной проверки боевой готовности военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады перебросили в граничащие с территорией Украины районы.
- Правда, сейчас бригада направляется обратно в Брест.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала активность со стороны Беларуси. Она считает, что противники используют давнюю тактику Советского Союза.
- Они создают точки напряжения, а затем регулярно дергают за них. Это нужно, чтобы психологически атаковать жителей Украины.
- Анна Маляр объяснила, что врагу выгодно держать в напряжении Север Украины. Тогда ВСУ не смогут удерживать военных только по направлениям активных боевых действий.