Режим Лукашенко станет офшором Путина, – оппозиционер о том, как Россия может смягчить санкции

Павел Латушко заявил, что из-за слабой позиции Брюсселя и Соединенных Штатов в Беларуси создается экономический офшор для России.

Об этом белорусский оппозиционный политик сообщил 12 марта в эфире украинского телемарафона.

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Только за январь, накануне войны, экспорт вырос на 113% из Беларуси. Это мы принимаем во внимание ситуацию, когда в Беларуси массовые репрессии – были введены уже 5 пакетов санций,

– сказал Павел Латушко.

"В настоящее время фирмы, которые уходят с российского рынка, не уходят с белорусского рынка. Вы думаете, эти бизнесы в интересах России не будут распространяться с территории Беларуси? Будут! Лукашенко на этом будет зарабатывать", – продолжил оппозиционер.

Напомним, что 9 марта Европейский Союз ввел санкции против режима Лукашенко. В частности, был введен запрет на предоставление стране банкнот евро.