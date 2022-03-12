Про це білоруський опозиційний політик повідомив 12 березня в ефірі українського телемарафону.

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Лише за січень, напередодні війни, експорт вирім на 113% з Білорусі. Це ми беремо до уваги ситуацію, коли у Білорусі масові репресії – було запроваджено вже 5 пакетів санцій,

– сказав Павло Латушко.

"Нині фірми, які йдуть з російського ринку, не йдуть з білоруського ринку. Ви думаєте ці бізнеси в інтересах Росії не будуть поширюватися з території Білорусі? Будуть! Лукашенко на цьому зароблятиме", – продовжив опозиціонер.

Нагадаємо, що 9 березня Європейський Союз запровадив санкції проти режиму Лукашенка. Зокрема, ввели заборону на надання країні банкнот євро.