Черный день для Лукашенко: Европарламент утвердил судьбоносную резолюцию
Источник:European Parliament
Европарламент утвердил революцию, в которой говорится, что режим Александра Лукашенко вместе с Россией должен ответить за военные преступления в Украине. Его нужно привлечь к ответственности.
В частности, говорится о международном трибунале и Международном уголовном суде. Евродепутаты подчеркнули, что Беларусь должна оказаться под теми же санкциями, которые ввели против России.
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Кроме того, институты ЕС призывают:
- поддержать белорусские независимые информационные агентства;
- наладить систематическое сотрудничество между ЕС и представителями белорусских демократических сил.
Поддерживая позицию белорусской демократической оппозиции по поводу того, что Беларусь должна быть признана оккупированной территорией, с которой российские войска должны быть немедленно выведены, парламент решительно осуждает участие правительства Лукашенко в войне России против Украины,
– говорится в сообщении.
Лукашенко передает оружие России
Россия систематически атакует Украину с территории Беларуси. Кроме того, Лукашенко передает Кремлю технику и оружие. Только за октябрь "картофельный" режим передал России более 200 единиц военной техники. Речь идет о:
- 98 танков Т-72А,
- 40 БМП-2,
- 20 БМП-2 без башен
- 53 грузовика "Урал".
По ноябрю 2022 года Россия продолжает демилитаризировать Беларусь.
Россия обнулила свою армию
Россия очень сильно хвасталась своей "второй армией мира". О ней чуть ли не из всех утюгов кричали российские пропагандисты. Между тем во время полномасштабного наступления Россия разрушила все их "старания" и показала, что – абсолютно бездарна.
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что Россия вынуждена искать оружие среди "стран-изгоев".
"А сегодня Россия ищет в странах-"изгоях" оружие. Это выглядит фантастически. Оно ужасно боится проиграть. И, как исчейка, ищет, где себе еще перехватить хоть что-то, чтобы попытаться выиграть войну у маленькой страны", – сказал Подоляк.
Более того, список тех, к кому страна-оккупантка может обратиться за помощью, – крошечный.
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