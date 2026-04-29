Американский журналист и историк Дэвид Саттер сказал 24 Каналу, что Запад должен активнее доносить до россиян, что Путин их враг.

Насколько реальна смена власти в России из-за внутреннего давления?

Путин воюет не ради личных амбиций – за ним стоит преступная группировка, чей единственный мотив – сохранения власти. Они будут бороться против любого, что эту власть подрывает.

Несмотря на это, Запад и Украина вполне способны изменить ситуацию. По мнению аналитика, этой войны можно было избежать – если бы Путина вовремя предупредили, что вторжение обернулось серьезным сопротивлением не только со стороны самой Украины, но и коллективного Запада.

Российское общество не является монолитным, несмотря на внешнюю картинку единодушной поддержки войны. Эта картина – результат репрессий, манипуляций медиа и массовой психологии, а не настоящих убеждений. Эксперт уверен, что под влиянием определенных событий эта видимость покорности может достаточно резко исчезнуть.

Для этого Запад должен изменить подход: донести до россиян, что Путин – их враг. Сделать это несложно – он пришел к власти, совершив террористический акт против собственного народа. В 1999 году в России взрывали жилые дома, чтобы посеять страх и расчистить путь к власти премьеру, которого никто не хотел видеть на этом посту,

– подчеркнул Саттер.

Преступления Путина – инструмент, который можно использовать для раскола российского общества и в итоге устранения его от власти. По словам эксперта, это подобно временам перестройки: тогда информация, которая годами накапливалась в подсознании советских людей благодаря западным радиостанциям, вдруг стала убедительной и изменила поведение миллионов. По мнению Саттера, подобный сценарий возможен и сейчас.

Обратите внимание! По словам шведского журналиста Калле Книйвиля, в начале 2000-х россияне стремились к порядку, ведь страна переживала как экономический, так и политический хаос после распада Советского Союза. На этом фоне в Кремле заговорили о необходимости "восстановления сильного государства". Именно это и обещал Путин. Частично он реализовал эти обещания, однако не так, как ожидали, и Россия постепенно превратилась в авторитарное государство. Кроме того, он уверял, что уровень жизни улучшится. Сначала это действительно произошло, но не только благодаря его политике – значительную роль сыграли внешние факторы, в частности ситуация на нефтяном рынке.

