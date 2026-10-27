Гуманитарная операция в Олешках: последние события и заявления

Силы обороны Украины и российские войска объявили о введении локального режима тишины в районе временно оккупированных Олешек.

21:10, 27 октября Зону гуманитарного прекращения огня официально расширили за пределы Олешек Первая леди США Мелания Трамп и омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщили, что зона тишины была расширена для обеспечения безопасного проезда колонн, и что договоренности в настоящее время выполняются без каких-либо нарушений. 18:12, 27 октября В Олешках официально вступил в силу режим тишины В районе оккупированного города вступило в силу локальное прекращение огня для гуманитарной миссии. По данным немецких СМИ, перемирие началось в соответствии с согласованным сторонами планом. 14:15, 27 октября Гуманитарная пауза в Олешках продлится до 1 ноября Украинская сторона подтвердила, что договоренность о режиме тишины для спасения людей рассчитана до конца недели. Об этом сообщил участник переговорной группы Давид Арахамия. 06:21, 24 октября Объявлены параметры гуманитарной операции в Олешках Белый дом раскрыл детали согласованного плана, который предусматривает эвакуацию жителей и доставку грузов для 2 тысяч гражданских лиц. Это открывает возможность преодолеть блокаду города. 22:51, 23 октября Генеральный штаб ВСУ официально определил время вступления в силу перемирия Украинское командование объявило о прекращении огня в определенном районе города с 03:00 27 октября. Силы обороны подтвердили готовность обеспечить гуманитарный доступ. 22:40, 23 октября Российская сторона заявила о режиме тишины Командование РФ объявило о прекращении огня на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени. График полностью синхронизирован со временем украинской стороны. 19:39, 23 октября Стороны согласовали сроки приостановки боевых действий В Кремле подтвердили достижение соглашения о временном перемирии на несколько дней с целью спасения населения. Соглашение было подтверждено по итогам переговоров омбудсменов.

О вступлении в силу режима тишины с 03:00 27 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Договоренности при международном посредничестве

Достичь согласия о временной паузе в боевых действиях удалось при содействии первой леди США Мелании Трамп, которая провела переговоры с руководством Украины и России. Непосредственные консультации по гуманитарному плану вели уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Яна Лантратова.

По словам Лубинца, подписанное соглашение предусматривает прекращение огня, организацию доставки гуманитарных грузов и обязательное техническое разминирование логистических маршрутов. Российское военное командование также подтвердило прекращение боевых действий на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени.

Этапы спасательной операции

Гуманитарную миссию планируется реализовать в несколько этапов, каждый из которых продлится от одних до нескольких суток. Первоочередной задачей определено обеспечение беспрепятственного доступа в город, чтобы доставить необходимые продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан,

– подчеркнули в украинском Генеральном штабе.

Жители города смогут самостоятельно выбирать, куда именно выезжать во время эвакуационных рейсов.

Условия жизни в осажденном городе

В настоящее время в Олешках продолжают находиться от 1700 до 2000 жителей, преимущественно пожилого возраста, а также около 50 детей. Из-за постоянных обстрелов и заминирования наземный въезд в город оставался заблокированным, что привело к критическому дефициту продовольствия.