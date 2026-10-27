Соблюдает ли Россия режим тишины в районе проведения гуманитарной миссии в Херсонской области

По состоянию на 09:00 27 октября российские войска соблюдают режим тишины в районе временно оккупированных Олешек. Прекращение огня было введено для проведения гуманитарной миссии.

О соблюдении договоренностей сообщил пресс-секретарь 30 корпуса морской пехоты ВМС Украины Павел Дрогаль в комментарии для "Суспильне".

Что известно о прекращении огня?

По состоянию на 09:00 во вторник, 27 октября, оккупанты соблюдают "режим тишины" в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. По словам Дрогаля, украинские военные продолжают внимательно следить за развитием событий и отслеживают изменения в оперативной обстановке.

В случае каких-либо существенных изменений мы будем оперативно информировать общественность,

– сказал военный.

Временное затишье было установлено для проведения гуманитарной операции, спасения гражданского населения и доставки важных грузов в оккупированный город. Украинские военные призвали людей быть осторожными и не доверять непроверенной информации о маршрутах движения колонн.

Ранее в Генштабе ВСУ напомнили, что Украина вводит режим прекращения огня с 03:00 27 октября. Перед этим стороны также договорились о времени вступления в силу режима тишины в ходе онлайн-переговоров.