Чи дотримується Росія режиму тиші в районі проведення гуманітарної місії на Херсонщині

Про дотримання домовленостей повідомив речник 30 корпусу морської піхоти ВМС України Павло Дрогаль у коментарі Суспільному.

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Що відомо про припинення вогню?

Станом на 09:00 у вівторок, 27 жовтня, окупанти дотримуються "режиму тиші" в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. За словами Дрогаля, українські військові продовжують уважно стежити за розвитком подій та контролюють зміни в оперативній обстановці.

У разі будь-яких суттєвих змін ми оперативно інформуватимемо громадськість– сказав військовий.

Тимчасову тишу встановили для проведення гуманітарної операції, порятунку цивільного населення та доставки важливих вантажів до окупованого міста. Українські військові закликали людей бути обачними й не довіряти неперевіреній інформації щодо маршрутів руху колон.

Раніше у Генштабі ЗСУ нагадали, що Україна запроваджує режим припинення вогню з 03:00 27 жовтня. Перед цим сторони також узгодили час початку режиму тиші під час онлайн-переговорів.