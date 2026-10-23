Россия и Украина согласовали режим тишины в Олешках, – Белый дом
Украина и Россия договорились временно прекратить боевые действия в Олешках для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей. Договоренности удалось достичь благодаря усилиям Мелании Трамп.
Как сообщили в Белом доме, достигнутые договоренности предусматривают создание безопасного коридора для гражданского населения.
Спасение жителей Олешек
Стороны обязались обеспечить полное прекращение огня в районе населенного пункта на время проведения эвакуации.
Локальное прекращение огня должно начаться 29 октября 2026 года.
Жители Олешек имеют ограниченный доступ к электроэнергии, живут среди заминированных дорог и терпят регулярные атаки. Было совершенно очевидно, что без моего вмешательства доставить гуманитарную помощь в город и эвакуировать пожилых людей было бы невозможно,
– заявила Мелания Трамп.
Отмечается, что первая леди США, как посредник, согласовала с украинской и российской сторонами цель, технические процедуры, процессы, сроки и условия миссии.
По словам Трамп, представители обеих стран обойдут дома жителей Олешек, чтобы выяснить, какая помощь им нужна. При необходимости и желании они будут помогать желающим уехать в более безопасное место.
Процесс будет сопровождаться американской медиаорганизацией, говорится в заявлении.
Ситуация в заблокированном районе
Ранее мы рассказывали, что в Олешках и окрестных селах оставались заблокированными тысячи гражданских, среди которых по меньшей мере 200 детей.
Ситуация в городе долгое время остается критической из-за заминированных дорог, отсутствия коммуникаций, нехватки медикаментов и продовольствия.
Украинские военные неоднократно применяли беспилотники, чтобы доставлять гуманитарные грузы местному населению.