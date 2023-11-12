Путин уничтожает самого себя: что приведет к падению его режима

Логический разговор с Владимиром Путиным невозможен. И никто из политиков, кто делает соответствующие заявления, не сможет договориться с российским диктатором.

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Все потому, что в России правит сумасшедший.

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"О прагматичном подходе тоже не стоит говорить. Все из-за границы, кто говорит: "Мы договоримся с Путиным", они не понимают, что в России правит сумасшедший. С ними (приближенными к Путину – 24 Канал) договориться невозможно", – сказал экс-сотрудник КГБ.

Безумное правление Путина

С начала полномасштабной войны, которую развязал Владимир Путин, он делает уверенные шаги к самоуничтожению, убежден Сергей Жирнов. Более того, вместе с ним уверенно шагает и окружение российского диктатора.

"Если бы все зависело только от Путина, то мы бы надеялись, что он умрет, придет другой человек и, возможно, что-то изменится. Но мы слышали выступление Патрушева, где вышла такая надгробная речь Путина. Если речь послушать полностью, то они не сомневаются в своей правоте", – отметил он.

Сергей Жирнов о самоуничтожении Путина: смотреть видео

Напомним, на днях секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил с очередной пропагандистской речью. Но самое главное, что она походила на поминальную за Путиным.

"Давно такой речи не было. Она более программная. Ее концепция, что они (россияне – 24 Канал) подогнали под себя историю, извращенное понимание мира – речь сумасшедшего", – отметил Жирнов.

Именно Патрушев один из тех, кто толкает Путина идти дальше. То есть даже после смерти диктатора останутся такие же, как он. Поэтому нужно, чтобы в России произошли тектонические сдвиги во власти.

Россия не строит свои вещи в логических вещах. Им все равно сколько людей погибнет на фронте – россиян прежде всего. Они занимаются уничтожением своей страны и народа. А Путин занимается уничтожением себя и собственного режима,

– объяснил экс-сотрудник КГБ.

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