У режимов Путина и Гитлера одна и та же ДНК: Кислица призвал Совбез ООН усвоить уроки истории

Режимы диктаторов Путина и Гитлера имеют одинаково токсичную ДНК. Страна-террорист Россия копирует "все модели поведения, типичные для нацистского рейха".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета безопасности ООН.

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Москва, похоже, приводит свои слова в соответствие с действиями. Они открыто призывают к убийству всех украинцев и ликвидации Украинского государства, как мы видим из последних политических документов, заявлений российских чиновников и ведущих пропагандистов,

– сказал украинский дипломат.

По его словам, "даже если режимы Путина и Гитлера не являются идентичными близнецами, у них та же токсичная ДНК".

"80 лет назад почти 10 лет, потраченные на политику умиротворения, привели к Мировой войне. Попытки умиротворить нового агрессора, которые мы наблюдали с 2014-го до 2022 года, вылились в полномасштабную войну на европейском континенте", – объяснил украинский дипломат.

Российский режим тождественен "гитлеровскому"

Он также сравнил высказывания гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Геббельс говорил: "Мы будем наносить удары до полного уничтожения. Фюрер намерен стереть с лица земли такие города, как Москва или Петербург. И это действительно необходимо". А как насчет этой цитаты? "Харьков надо стереть с лица земли, вот просто чтобы не было никаких иллюзий. Но начать надо с Киева, просто уничтожить... Полностью стереть, чтобы ничего не осталось, только радиоактивная пыль". Это российский пропагандист Соловьев фактически повторил слова Геббельса на российском государственном телевидении", – подчеркнул Кислица.

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