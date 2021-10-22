Режиссера, которого вместе с украинкой ранил Болдуин, уже выписали из больницы

Американского режиссера Джоэла Соуза выписали из больницы. Накануне во время съемок фильма "Ржавчина" в него случайно выстрелил известный актер Алек Болдуин.

Ранее сообщалось, что 45-летний Соуз находится в тяжелом состоянии. Однако, к счастью, ситуация улучшилась.

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Режиссера Джоэла Соуза выписали из больницы несколько часов назад,

– заявила актриса Фрэнсис Фишер.

Что известно о трагедии на съемочной площадке в США

Во время съемок фильма на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико произошел несчастный случай. Алек Болдуин выстрелил из бутафорского ружья и попал в Соуза и 42-летнюю оператора из Украины Галину Гатчинс. Женщину отправили вертолетом в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков выжить ей не удалось.

Впоследствии СМИ опубликовали фотографии актера с места происшествия. На кадрах было видно, что звезда в отчаянии говорит с кем-то по телефону, а на глазах – слезы.

Правоохранители уже начали расследование инцидента. Известно, что Болдуина допросили, а после того отпусти. Обвинения пока никому не предъявили.

Сейчас съемки фильма остановили, а площадку закрыли.