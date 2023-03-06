Путин спит в криогенной кислородной камере, – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин спит в криогенной кислородной камере. Так он хочет продлить себе жизнь.

СМИ ссылаются на собственные источники в разведке. По их данным, у Путина якобы есть "ультрасовременная криокамера" и он верит, что она вылечит его от болезней. Звучит достаточно абсурдно, однако то, что она у него есть, российские журналисты писали еще в 2021 году.

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Путин спит в криокамере в трусах, носках, варежках и смешных очках

Один российский инсайдер рассказал журналистам, что Путин сейчас похож на сумасшедшего, пытающегося схватиться за соломинку.

Теперь Путин официально совсем сошел с ума. У него в особняке есть ультрасовременная криокамера, которая может быть также кислородной камерой… он заходит к ней в этих уморительных очках, белых перчатках, трусах и носках и думает, что это вылечит его от болезней. Это не так. Они слишком запущены,

– сказал он.

Он заявил, что криокамера Путина расположена в спа-центре его имения на Валдае, где его 39-летняя любовница Алина Кабаева имеет собственное отдельное жилье площадью 1200 квадратных метров.

Модель, которой пользуется Путин, может работать как криокамера и кислородная камера, благодаря которой ткани его организма насыщаются кислородом в 15 раз больше обычного.

Напомним, что по данным расследования российских СМИ 2021 года, у Валдаи есть огромная резиденция Путина, в которой есть отдельный СПА-центр. Там действительно стоит криокамера, массажные ванны, лимфопресс, грязевая ванна, солярий, кабинеты косметолога и стоматолога, а также флоат-бассейн.

Медики Путина пытаются подавить его симптомы деменции

Инсайдеры также рассказали, что у Путина живут швейцарские врачи и следящие за его состоянием дантист. Медики пытаются подавить симптомы набирающей обороты деменции – судороги и неразборчивый язык.

У диктатора есть аналог Неверленда Майкла Джексона

Вдобавок к криокамере, в этой резиденции Путина есть игровая площадка. Источники сообщают, что он "становится похож на сумасшедший Неверленд". Это аналог того же Неверленда Майкла Джексона, стоимость которого много миллионов.

Также сообщается, что Путин сейчас якобы находится в этом особняке. Там живет Кабаева и их дети.