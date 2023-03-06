ЗМІ посилаються на власні джерела у розвідці. За їхніми даними, у Путіна буцімто є "ультрасучасна кріокамера" й він вірить, що вона вилікує його від хвороб. Звучить доволі абсурдно, проте те, що вона в нього є, російські журналісти писали ще у 2021 році.

До теми Який вигляд має резиденція Путіна: фото з палацу, де живе Кабаєва

Путін спить в кріокамері у трусах, шкарпетках, рукавицях та смішних окулярах

Один російський інсайдер розповів журналістам, що Путін зараз схожий на божевільного, який намагається схопитися за соломинку.

Тепер Путін офіційно зовсім збожеволів. У нього в особняку є ультрасучасна кріокамера, яка може бути також кисневою камерою… він заходить до неї в цих сміховинних окулярах, білих рукавичках, трусах та шкарпетках і думає, що це вилікує його від хвороб. Це не так. Вони надто запущені,

– сказав він.

Він заявив, що кріокамера Путіна розміщена у спа-центрі його маєтку на Валдаї, де його 39-річна коханка Аліна Кабаєва має власне окреме житло площею 1 200 квадратних метрів.

Модель, якою користується Путін, може працювати як кріокамера та киснева камера, завдяки якій тканини його організму насичуються киснем у 15 разів більше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що за даними розслідування російських ЗМІ 2021 року, у Валдаї є величезна резиденція Путіна, у якій є окремий СПА-центр. Там дійсно стоїть кріокамера, масажні ванни, лімфопрес, грязьова ванна, солярій, кабінети косметолога та стоматолога, а також флоат-басейн.

Медики Путіна намагаються придушити його симптоми деменції

Інсайдери також розповіли, що у Путіна живуть швейцарські лікарі та дантист, які стежать за його станом. Медики намагаються придушити симптоми деменції, яка набирає обертів – судоми й нерозбірливу мову.

У диктатора є аналог Неверленда Майкла Джексона

На додачу до кріокамери, у цій резиденції Путіна є ігровий майданчик. Джерела повідомляють, що він "стає схожим на божевільний Неверленд". Це аналог того самого Неверленда Майкла Джексона, вартість якого багато мільйонів.

Також повідомляється, що Путін зараз нібито перебуває в цьому особняку. Також там живе Кабаєва та їхні діти.