Хватило бы на несколько Белгородов: десятки ПВО охраняют резиденцию Путина на Валдае

Российский диктатор настолько боится за свою жизнь, что для защиты только одной резиденции на Валдае оккупанты построили сеть из Flakturm и нагнали С-400.

Так, вокруг одной из резиденций Путина на озере Валдай зафиксирована огромная концентрация средств противовоздушной обороны. Журналисты проанализировали обновленные спутниковые снимки этого района, датированные апрелем 2024 года, которые опубликовал Google.

К теме Возле резиденции Путина на Валдае появилась еще одна установка ПВО

Как охраняют резиденцию Путина

Обозреватели Defense Express отметили, что картина не полная, ведь обновление снимков прошло лишь частично и, поэтому именно поэтому это лишь часть. Красным обозначен район резиденции, белым – обновленные спутниковые изображения.

Как охраняют резиденцию Путина на Валдае / Инфографика Nexta

Поэтому журналисты издания смогли посчитать только часть средств ПВО, которые теперь охраняют резиденцию Путина на Валдае. Впрочем, и этого достаточно для оценки масштабов. Ведь только на этой территории оккупанты разместили 8 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" и одну позицию ЗРК С-400. Обозреватели добавили, что с максимальной вероятностью, это только половина.

Кстати, если С-400 был размещен там раньше, потому что рядом пункт постоянной дислокации 42-го зенитного ракетного полка России, который начал получать эти новые ЗРК с 2022 года, то для "Панцирей" была создана настоящая сеть. Ее начали возводить где-то с декабря 2023 года, о чем свидетельствует архив спутниковых снимков в значительно худшем разрешении от ESA.

На снимках ниже позиционный район С-400 и одного из ЗРГК "Панцирь" на 3 ноября 2023 года, до начала работ, и за 8 июля 2024 года / Кадры со спутника

Издание отметило, эта позиция С-400 была значительно расширена, получила новые здания для расчетов и Flakturm для ЗРГК "Панцирь" – специальное сооружение для размещения комплекса на высоте нескольких десятков метров.

Сразу несколько радиолокационных станции / Nexta

Аналогичные Flakturm были замечены вокруг резиденции российского диктатора, при этом дистанция между ними порой составляет только несколько километров. Однако, не все эти конструкции по состоянию на апрель были завершены и имели установленное средство ПВО.

Оккупанты возвели Flakturm / Defense Express

Учитывая это можем сделать предположение, что реальный наряд сил для непосредственной защиты только этой одной резиденции Путина на Валдае состоит из 15 – 16 единиц ЗРГК "Панцирь", которые размещены по периметру, а также полного зенитного ракетного полка на С-400,

– отметило издание.

Добавило, что речь идет только о противовоздушной обороне только в этом одном районе и не исключено, что на дальности 20 – 50 километров от Валдая находится еще один периметр противовоздушной обороны.

Но даже этих средств только непосредственного прикрытия имения Путина вполне могло бы хватить для защиты где-то двух Белгородов,

– отметили обозреватели.

Также предположили, если такой мощный район ПВО был создан вокруг имения Путина на Валдае за более 600 километров от Украины, то, скорее всего, аналогичные силы развернуты и вокруг других дворцов и резиденций военного преступника и его ближайших приспешников.