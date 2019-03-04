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      Резкая и грязная кампания, – Медведев грубо высказался об украинских выборах

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      Дмитрий Медведев
      Дмитрий Медведев / Фото из открытых источников

      Российский премьер-министр Дмитрий Медведев резко высказался о проведении президентских выборов в Украине. В частности, он выразил сомнение в их легитимности.

      Да, Медведев заявил, мол, Россия готова к диалогу с новой властью Украины, однако имеет большие сомнения относительно легитимности предстоящих президентских выборов. Об этом премьер РФ рассказал в интервью болгарским СМИ, передает РБК.

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      В Украине идет резкая, грязная кампания перед выборами президента. Мы в России до сих пор не понимаем, с кем в Украине можно говорить,
      –пояснил Дмитрий Медведев.

      Также он добавил: Москва готова к контактам с новым руководством Украины, но для РФ также важно, чтобы кандидат, который получит победу, выиграл выборы честно.

      Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют ожидать худшего. Избирательная кампания в Украине проходит с грубыми нарушениями общепринятых демократических норм, – сказал Медведев.

      Отметим, что ранее президент Порошенко подписал закон о запрете наблюдателей из России на выборах в Украине. Так, представители страны-агрессора никак не смогут быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах.

      Почему россиянам запретили быть наблюдателями на выборах? Россия будет пытаться повлиять на украинские выборы через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      Как в России отреагировали на запрет отправлять своих наблюдателей в Украину?

      Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения там назвали "соображения безопасности" для своих представителей. Однако, уже 12 февраля Москва передумала и заявила, что продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Выборы Президента 2019 Дмитрий Медведев
      Источник: 24 Канал
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